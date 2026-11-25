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[스포츠조선 박아람 기자] 의사 겸 사업가 여에스더가 홍콩 여행 도중 남편 의학 전문기자 홍혜걸에게 그동안 참아왔던 서운함을 쏟아내며 부부 사이에 긴장감이 감돌았다.

지난 24일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 홍콩으로 여행을 떠난 여에스더와 홍혜걸의 일상이 그려졌다.

이날 두 사람은 홍콩의 미슐랭 레스토랑을 찾아 식사를 즐겼다. 홍혜걸은 아내의 외모를 칭찬하며 다정한 모습을 보였지만, 고량주를 연이어 마시면서 분위기가 달라지기 시작했다.

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평소 술을 즐기지 않는 여에스더도 술잔을 들었고, 이내 남편을 향한 불만을 꺼내놓았다. 그는 홍혜걸에게 "솔직히 너 나보다 두 살이나 어리면서 평생 나보고 야자하고 '바보야', '바보 멍청아'라고 하지 않았냐"라고 따졌다.

이어 경제적인 문제에 대해서도 목소리를 높였다. 여에스더는 "내가 보석에 돈 좀 쓰는 걸 왜 네 허락을 받아야 하니. 너는 자전거 살 때 내 허락 받았어?"라며 평소 쌓였던 불만을 드러냈다.

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또한 "평생 반말 못해서 한다. 옛날에 나보고 선생님, 선생님 하던 주제에 이제 와서 나보고 바보라고 하지 않냐. 나랑 결혼해서 6개월 동안 나한테 선생님이라고 하지 않았냐"라며 과거 결혼 초반의 모습까지 언급했다.

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홍혜걸은 갑작스러운 아내의 반말과 항의에 당황하며 술을 그만 마시라고 만류했다. 여에스더는 이에 그치지 않고 자신이 평소 남편의 음주를 제지할 때 느꼈던 속상함을 언급하며 홍혜걸에게 자신의 마음을 이해하느냐고 물었다.

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이후 홍혜걸은 아내의 술잔을 가져가 남은 고량주를 마셨고, 호텔 침대에 누워 잠들었다. 예정된 다음 여행 일정까지 소화하지 못하자 여에스더의 불만은 다시 터져 나왔다.

잠든 남편을 바라보던 여에스더는 "야, 홍혜걸. 너 누나한테 좋다고 쫓아다닐 때는 언제고 왜 이렇게 건방져. 그 태도가 뭐야. 샤워하고 나오면 문 앞에서 컵 들고 서 있던 어린 것이"라며 연애 시절 일화까지 끄집어냈다.

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여에스더와 홍혜걸은 서울대학교 의과대학 선후배로 만나 1994년 결혼했으며, 슬하에 두 아들을 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com