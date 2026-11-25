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[스포츠조선 이우주 기자] 몰라보게 달라진 슈퍼주니어 신동의 비주얼이 화제다.

25일 유튜브 채널 '채널십오야' 측은 '대탈출:에그괴담'이라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

오는 27일 공개되는 영상에서는 '대탈출:도시괴담' 멤버들이 에그이즈커밍 사옥에 갇히는 모습이 담긴다. 멤버들은 나영석PD가 제시하는 게임에 성공해야 홍보 현수막과 함께 탈출할 수 있다고. 기상천외한 오답이 가득한 가운데, '대탈출' 브레인 신동의 달라진 비주얼이 눈길을 모았다. 다이어트로 25kg 감량에 성공했던 신동은 살이 더 많이 빠진 모습으로 시선을 모았다. 몰라보게 날씬해진 신동은 한층 날렵해진 턱선과 슬림해진 체형으로 감탄을 자아냈다. 신동은 25kg 감량 이후에도 계속해서 체중 관리에 힘쓰고 있는 것으로 보인다.

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신동은 지난 10일 '살롱드립'에 출연해 다이어트 과정을 솔직히 밝혔다. 신동은 "106kg에서 시작해서 지금 80kg이다. 25kg 뺀 건데 예전에 내가 37kg을 뺐는데 그때 기사랑 맞물려서 누가 그때 걸 갖고 와서 37kg 뺐다고 하더라. 정정해달라. 25kg "이라 밝혔다.

다이어트 비법에 대해서는 "많은 분들이 어떻게 뺐냐고 하는데 주사 맞았다. 병원의 도움을 받았다. 너무 편하고 이렇게 좋은데 왜 안 하냐"며 "위고비 때는 안 됐는데 마운자로의 도움을 받았다. 위고비는 위고비를 이겼다. 위에 고비가 안 왔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com