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[스포츠조선 박아람 기자] 래퍼 양홍원과 모델 출신 원현주가 이혼 소식을 전한 가운데, 두 사람의 불륜 의혹을 처음 제기했던 폭로자 A씨가 근황을 공개했다.

지난 24일 A씨는 개인 계정에 사진 한 장을 게시했다. 공개된 사진에는 안전모와 작업복을 착용한 채 공사 현장에 서 있는 A씨의 모습이 담겼다. 사진에는 "돈 벌기 쉽지 않네"라는 문구도 함께 적혀 눈길을 끌었다.

공교롭게도 사진이 올라온 이날은 원현주가 양홍원과의 이혼 소식을 직접 알린 날이기도 하다. 원현주는 개인 계정을 통해 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료하였다"고 전했다. 이어 개인적인 사정으로 구체적인 내용은 공개하기 어렵다며 앞으로도 평소처럼 일상을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

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앞서 양홍원의 불륜 의혹은 지난달 23일 A씨의 폭로로 처음 불거졌다. A씨는 양홍원이 결혼식을 올린 지 불과 닷새 만에 다른 여성과 모텔에 함께 갔다고 주장했다. 당시 두 사람은 약 8년간 교제한 연인으로, 이미 딸까지 두고 있던 상황이라 더욱 큰 파장이 일었다.

논란이 확산하자 양홍원의 소속사 AP Alchemy는 모텔에 동행한 사실은 인정하면서도 부적절한 관계는 없었다고 해명했다. 소속사 측은 "객실 내 애정 행위는 일절 없었다"며 양홍원이 객실에 들어간 직후 잠들었다고 설명했다.

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이후 A씨는 폭로 내용에 대해 기존 입장을 일부 번복하기도 했다. 그는 양홍원과 여성이 모텔에 들어간 사실은 확인했지만 실제 애정 행위가 있었는지는 직접 보지 못했다며 "불륜인지는 솔직히 잘 모르겠다. 불륜을 하는 장면은 못 봤다"고 밝혔다.

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또한 폭로 배경에 대해서는 당시 양홍원에게 30만 원을 빌리려다 감정이 상한 일이 있었다고 설명했다. 반면 양홍원과 모텔에 동행했던 여성은 A씨를 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소하며 법적 대응에 나섰다.

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한편 양홍원과 원현주는 2017년부터 교제해 온 사이로, 2023년 혼인신고를 마쳤다. 2024년 11월 딸을 얻었으며, 지난달 18일 뒤늦게 결혼식을 올렸지만 약 한 달 만에 이혼 소식을 전했다.

tokkig@sportschosun.com