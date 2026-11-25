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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김혜수가 철저한 자기관리로 감탄을 자아냈다.

25일 김혜수는 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 근황이 담긴 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 김혜수는 두건을 착용하고 몸에 밀착되는 전신 수영복을 입은 채 수중 러닝에 몰입하고 있다. 물속에서 운동에 집중하며 꾸준히 몸을 움직이는 모습이 눈길을 끈다. 특히 힘든 운동 중에도 밝은 미소를 잃지 않는 김혜수의 모습이 감탄을 불러일으킨다.

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수중 러닝은 물의 저항을 이용해 운동 효과를 높이는 운동법이다. 사진 속 김혜수는 여유로운 표정으로 운동을 즐기는 듯하면서도 누구보다 진지하게 운동에 임하고 있다. 작품 활동으로 바쁜 일상 속에서도 꾸준히 자기관리에 힘쓰는 그의 부지런한 면모가 돋보인다.

김혜수의 철저한 자기관리는 동료 배우들 사이에서도 유명하다. 앞서 배우 김지훈은 김혜수의 남다른 몸매에 감탄했던 일화를 공개해 화제를 모았다.

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쿠팡플레이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 함께 출연한 김지훈은 당시 김혜수와 호흡을 맞추며 놀랐던 점을 털어놨다. 그는 "저 깜짝 놀란 게 혜수 선배가 진짜 많이 드신다"며 운을 뗐다.

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이어 "너무 깜짝 놀랐다. 드라마 보면 란제리 입는 실루엣이 보이지 않나. 배가 없으시다"며 김혜수의 완벽한 몸매에 감탄을 금치 못했다. 평소 식사량이 상당한데도 군살 하나 없는 몸매를 유지하는 모습이 놀라웠다는 것.

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이를 들은 배우 김재철 역시 "영화 '타짜'의 캐릭터 정마담 생각났다"고 덧붙이며 김혜수의 남다른 몸매와 아우라에 공감했다.

이처럼 동료 배우들마저 감탄하게 만든 김혜수의 자기관리 비결은 꾸준한 운동과 철저한 생활 습관에 있는 것으로 보인다. 수중 러닝을 즐기는 일상까지 공개하며 변함없는 자기관리 면모를 보여준 김혜수에게 팬들의 관심이 이어지고 있다.

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한편, 김혜수는 tvN 새 드라마 '두 번째 시그널'을 차기작으로 확정 짓고, 전작에 이어 이제훈·조진웅과 다시 한번 호흡을 맞추며 안방극장 복귀를 앞두고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com