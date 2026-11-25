사진=스윙스 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 래퍼 스윙스가 소속사 대표 행보 대신 배우 변신에 몰두하며 바쁜 일상을 전했다. 청룡영화상 참석 소감과 함께 소속 래퍼 양홍원의 이혼 이슈에 대해서는 별다른 언급을 내놓지 않은 채 선을 긋는 모습이다.

스윙스는 25일 자신의 SNS 스토리에 "오랜만에 오늘 아무것도 없네"로 시작되는 글을 올렸다. 그는 "그렇다고 마냥 논건 아쉽게도 아닌데, 이런날 그냥 가만히 있다보면 평소에 몸이 어디가 아프고 피곤하고 쉬어야하는지 다 느껴진다. 평소에 몸과 대화를 안한다는 뜻. 다들 몸 잘 챙겨요. 쉬는 날에 정비 잘하고"라며 쉼표가 필요한 일상을 털어놨다.

이어 "'언더커버 지훈쌤' 열심히 찍고 있고, 내일 청룡(영화상) 가는데 그냥 가는 것만으로도 너무 긴장돼. 아무 기대도 없는데도"라며 배우로서 시상식 현장을 찾는 설렘과 긴장감을 전했다.

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2008년 데뷔한 스윙스는 저스트뮤직을 창업하고 인디고뮤직, 위더플럭 레코즈를 거쳐 현재 AP알케미를 이끌고 있으며, 브랜뉴뮤직·피네이션 등에서도 활동한 바 있다. 과거 '컨트롤 디스전'과 '쇼미더머니 2' 등으로 힙합계 중심에 섰으나 최근 빅나티의 디스에는 "이제 내 나이 마흔"이라며 맞대응을 피하는 모습을 보이기도 했다.

최근 행보의 무게중심은 연기에 맞춰져 있다. 2025년 진용진의 '없는영화'로 연기에 발을 들인 뒤 영화 '타짜:벨제붑의노래', 드라마 '광안:세자의여자' 등에 주연급으로 출연했고, 내년에는 영화 '파이터'와 드라마 '스터디그룹 시즌2' 공개를 앞뒀다. 배우 자격으로 청룡영화상 현장에 나서게 된 배경이다.

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반면 소속사 AP알케미 소속 래퍼 양홍원이 원현주와의 이혼 논란에 휩싸인 것과 관련해 스윙스는 별다른 입장을 밝히지 않고 있다. 원현주는 24일 SNS를 통해 양홍원과 원만히 합의해 이혼 절차를 거의 마쳤다고 알렸다.

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2017년 만나 2023년 혼인신고, 이듬해 11월 딸 루아를 얻은 두 사람은 유튜브 '양홍원의 육아일기'로 일상을 공유했고, 혼인신고 약 3년 만인 지난달 18일 결혼식을 올렸으나 직후 불륜 논란이 불거지며 빠르게 파경 수순을 밟았다. 양홍원과 원현주는 서로를 언팔로우한 상태지만, 두 사람 모두 스윙스를 팔로우하고 있는 점은 눈길을 끈다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com