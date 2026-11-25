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[스포츠조선 이우주 기자] '아는 형님' 오하영이 치명적 말실수에 사과했다.

21일 방송된 JTBC '아는 형님'에서는 션, 오하영, 강재준, 다영이 출연했다.

션의 거짓말을 맞히는 퀴즈에서 션은 'MIT 공대에 합격했는데 가수의 꿈을 위해 포기했다', '4남매를 유모차에 태우고 10km 대회를 완주했다', '부산에서 서울까지 430km를 자전거로 무박 완주했다'는 문제를 냈다.

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오하영은 "네 명을 태울 수 있는 유모차가 있냐"고 물었고 션은 "2명은 뒤로 끌고 2명은 앞으로 밀었다"고 설명했다. 이에 오하영은 "돌부리라도 걸리면 아기들 다칠 텐데 이혜영 선배님이 뭐라고 안 하셨냐"고 말실수를 했다. 션의 아내 이름은 이혜영이 아닌 정혜영.

단순한 이름 실수였지만 이상민의 전처가 이혜영이었기 때문에 뒤늦게 이를 눈치챈 멤버들은 웅성거렸다. 이 가운데 이수근은 "이혜영 선배님이 뭐라고 한 사람은 한 사람 밖에 없다"고 농담했고 이상민은 아무 말도 하지 않았다.

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서장훈은 오하영에게 "이건 성을 틀려서 죄송할 문제가 아니다. 다른 큰 문제가 있다"고 밝혔고 강호동 역시 "일단 정식으로 사과하자"고 부추겼다. 이에 오하영은 "죄송하다"며 션과 이상민에게 90도로 고개를 숙이며 사과했다. 그러자 강호동은 "성 하나 틀렸는데 파장이 크다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com