사진 출처=신동 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자]신동이 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인' 종영 소감을 전하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

신동은 25일 자신의 SNS에 "'데블스 플랜3' 끝났습니다. 저는 이틀 만에 유배 갔습니다"라며 "믿었던 사람한테 제대로 당했는데 방송으로 보니까 당할 만했네요"라고 적었다.

이어 "대단한 실력을 가진 사람들 사이에서 버텨보는 거 생각보다 훨씬 재밌었다"며 "봐주신 분들 고맙습니다. 여러분 궁금한 거 있나요? 댓글로 남겨주면 아는 선에서 다 답해줄게요"라고 시청자들에게 인사를 건넸다.

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사진 출처=신동 인스타그램

신동은 극 초반 자신과 가까이 지내며 신뢰를 쌓았던 정원영에게 배신당해 이틀 만에 유배지로 향했다. 정원영이 비밀 임무를 수행하기 위해 신동을 탈락 대상으로 지목하면서 벌어진 일이었다. 배신 사실을 확인한 신동은 정원영에게 서운함을 드러냈지만 감정적으로 대응하기보다는 웃으며 상황을 받아들였다. 이후 유배지에서 다시 경쟁을 이어갔고, 마지막 회에서는 자신을 탈락시킨 정원영을 품어주는 모습까지 보여줬다.

지난 24일 최종회를 공개하며 막을 내린 '데블스 플랜3' 결승에서는 현경렬이 장동민을 꺾고 최종 우승을 차지해 상금 2억원의 주인공이 됐다.

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한편 신동은 프로그램 촬영 당시와 비교해 몰라보게 달라진 현재 모습으로도 화제를 모으고 있다. 최근 다이어트로 106㎏에서 80㎏까지 약 25㎏을 감량한 사실을 공개하며 한층 날렵해진 비주얼을 선보였다.

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신동은 오는 12월 2일 공개되는 티빙 오리지널 '대탈출: 도시괴담'을 통해 또다른 모습을 선보일 예정이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com