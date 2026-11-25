사진=양홍원, 원현주 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 래퍼 양홍원과의 이혼을 발표한 원현주가 의미심장한 행보를 보였다. 직접 자신의 입장을 길게 설명하는 대신 한 변호사의 영상을 태그했다. 영상 속 단호한 발언에 네티즌들의 '성지순례'가 이어지고 있다.

법무법인DH 정성원 변호사는 최근 자신의 SNS에 '모텔에 들어가서 아무것도 안 해도 불륜이 될까?'라는 제목의 영상을 공개했다. 해당 영상은 원현주가 자신의 SNS에 올린 공식 입장문에 태그하면서 더욱 주목받았다.

영상에서 정 변호사는 '어떤 여성분과 술을 마신 채 모텔에 들어갔다. 아무것도 안 해도 불륜이 될까?'라는 질문을 받았다.

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그의 답변은 단호했다. 정 변호사는 "당연히 불륜이 되지. 절대 안 돼. 판사가 바보도 아니고…"라며 "현재 법원에서는 숙박업소에 들어간 것만으로도, 설령 아무것도 안 했다고 하더라도 불륜이다. 그런 변명은 안 통한다"고 강조했다.

영상에는 "진짜 양홍원 이야기 맞네", "원현주 인스타 보고 찾아왔습니다", "양홍원 저격이네" 등의 댓글이 이어지고 있다. 원현주가 이혼 발표문에 해당 영상을 직접 태그한 만큼, 네티즌들의 관심도 집중되는 모양새다.

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다만 영상 속 설명은 변호사의 일반적인 법률 해설로, 실제 부정행위 여부는 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있다.

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사진=정성원 변호사 SNS 영상캡쳐

앞서 원현주는 지난 24일 자신의 SNS를 통해 양홍원과의 이혼 소식을 전했다. 그는 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다"며 "앞으로도 평소처럼 일상을 보내며 종종 소식을 전하겠다"고 밝혔다.

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두 사람의 관계는 2017년으로 거슬러 올라간다. 양홍원은 그해 방송된 Mnet '고등래퍼' 시즌1에서 우승하며 이름을 알렸고, 비슷한 시기 뷰티 인플루언서 원현주와 교제를 시작했다. 2023년 혼인신고를 마친 두 사람은 이듬해 11월 딸 루아를 얻었다. 올해 10월 18일에는 혼인신고 3년 만에 뒤늦은 결혼식까지 올렸다. 최근에는 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 육아 일상을 공개하며 관심을 모으기도 했다.

그러나 결혼식의 여운이 채 가시기도 전 파경설이 불거졌다. 결혼식 닷새 만에 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 나오면서 불륜 의혹이 제기된 것.

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특히 양홍원이 과거 "(원)현주야 사랑해. 난 여전히 천호동 이너스모텔로 들어가는 기분이야"라고 언급했던 사실까지 재조명되면서 논란은 더욱 커졌다.

양홍원의 소속사 AP알케미는 모텔 동행 사실은 인정하면서도 객실 안에서 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹을 부인했다. 이후 두 사람은 서로의 SNS 계정 팔로우를 끊고 결혼 관련 사진을 정리하는 등 심상치 않은 변화를 보였다.

결국 결혼식을 올린 지 한 달여 만에 각자의 길을 걷게 된 양홍원과 원현주. 두 사람은 구체적인 이혼 사유와 향후 자녀 양육 계획 등에 대해서는 별다른 입장을 밝히지 않았다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com