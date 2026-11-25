[스포츠조선 김영록 기자] 래퍼 양홍원과의 이혼을 발표한 원현주가 의미심장한 행보를 보였다. 직접 자신의 입장을 길게 설명하는 대신 한 변호사의 영상을 태그했다. 영상 속 단호한 발언에 네티즌들의 '성지순례'가 이어지고 있다.
법무법인DH 정성원 변호사는 최근 자신의 SNS에 '모텔에 들어가서 아무것도 안 해도 불륜이 될까?'라는 제목의 영상을 공개했다. 해당 영상은 원현주가 자신의 SNS에 올린 공식 입장문에 태그하면서 더욱 주목받았다.
영상에서 정 변호사는 '어떤 여성분과 술을 마신 채 모텔에 들어갔다. 아무것도 안 해도 불륜이 될까?'라는 질문을 받았다.
그의 답변은 단호했다. 정 변호사는 "당연히 불륜이 되지. 절대 안 돼. 판사가 바보도 아니고…"라며 "현재 법원에서는 숙박업소에 들어간 것만으로도, 설령 아무것도 안 했다고 하더라도 불륜이다. 그런 변명은 안 통한다"고 강조했다.
영상에는 "진짜 양홍원 이야기 맞네", "원현주 인스타 보고 찾아왔습니다", "양홍원 저격이네" 등의 댓글이 이어지고 있다. 원현주가 이혼 발표문에 해당 영상을 직접 태그한 만큼, 네티즌들의 관심도 집중되는 모양새다.
다만 영상 속 설명은 변호사의 일반적인 법률 해설로, 실제 부정행위 여부는 구체적인 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있다.
앞서 원현주는 지난 24일 자신의 SNS를 통해 양홍원과의 이혼 소식을 전했다. 그는 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다"며 "앞으로도 평소처럼 일상을 보내며 종종 소식을 전하겠다"고 밝혔다.
두 사람의 관계는 2017년으로 거슬러 올라간다. 양홍원은 그해 방송된 Mnet '고등래퍼' 시즌1에서 우승하며 이름을 알렸고, 비슷한 시기 뷰티 인플루언서 원현주와 교제를 시작했다. 2023년 혼인신고를 마친 두 사람은 이듬해 11월 딸 루아를 얻었다. 올해 10월 18일에는 혼인신고 3년 만에 뒤늦은 결혼식까지 올렸다. 최근에는 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 육아 일상을 공개하며 관심을 모으기도 했다.
그러나 결혼식의 여운이 채 가시기도 전 파경설이 불거졌다. 결혼식 닷새 만에 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 나오면서 불륜 의혹이 제기된 것.
특히 양홍원이 과거 "(원)현주야 사랑해. 난 여전히 천호동 이너스모텔로 들어가는 기분이야"라고 언급했던 사실까지 재조명되면서 논란은 더욱 커졌다.
양홍원의 소속사 AP알케미는 모텔 동행 사실은 인정하면서도 객실 안에서 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹을 부인했다. 이후 두 사람은 서로의 SNS 계정 팔로우를 끊고 결혼 관련 사진을 정리하는 등 심상치 않은 변화를 보였다.
결국 결혼식을 올린 지 한 달여 만에 각자의 길을 걷게 된 양홍원과 원현주. 두 사람은 구체적인 이혼 사유와 향후 자녀 양육 계획 등에 대해서는 별다른 입장을 밝히지 않았다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com