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[스포츠조선 이지현 기자] SBS '런닝맨', tvN '식스센스' 등을 연출한 정철민 PD가 후배 PD를 강제추행한 혐의로 벌금 700만원을 구형받았다. 정 PD와 피해를 주장하는 후배 PD는 법정에서 CCTV 영상을 다시 살펴봐 달라며 나란히 눈물로 호소했다.

25일 이데일리 등에 따르면 전날 서울서부지법 형사4단독 김수경 부장판사 심리로 열린 정 PD의 강제추행 혐의 결심공판에서 검찰은 벌금 700만원을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.

정 PD는 지난해 8월 서울 마포구 상암동에서 회식을 마친 뒤 후배 PD A씨의 어깨를 감싸고 목덜미를 주무르는 등 원치 않는 신체 접촉을 한 혐의를 받는다. 두 사람은 당시 tvN '식스센스:시티투어2'를 함께 연출하고 있었다.

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이날 결심공판에서는 사건 당시 상황이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 두고 양측의 주장이 첨예하게 엇갈렸다.

정 PD 측 변호인은 일부 신체 접촉이 있었던 사실은 인정하면서도 A씨가 먼저 한 접촉에 상응하는 행동이었으며 상호 양해된 수준의 접촉이었다고 주장했다. 또 CCTV 영상에서 두 사람이 함께 휴대전화를 들여다보는 모습은 확인되지만 이마를 맞대는 장면은 확인되지 않는다며 A씨의 진술에도 일관성이 부족하다고 지적했다.

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정 PD 역시 최후진술에서 "일방적으로 만지고 추행했다는 주장은 사실과 다르다"며 혐의를 부인했다. A씨가 프로그램에서 하차한 것과 관련해서도 팀원 간 업무상 갈등이 누적된 결과일 뿐 보복성 조치는 아니었다고 강조했다.

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특히 정 PD는 자신의 얼굴과 실명이 공개된 채 관련 보도가 이어진 것을 언급하며 "어머니와 아내가 함께 무너졌다"고 울먹였다. 그러면서 자신을 믿어준 가족과 동료들을 위해서라도 진실이 밝혀지길 바란다며 무죄를 선고해 달라고 호소했다.

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반면 A씨 측은 정 PD의 주장을 정면으로 반박했다. A씨 측 변호인은 "업무와 관련해 고맙다는 이야기를 스킨십을 하면서 전하는 건가"라며 사건 이후 A씨가 프로그램 연출을 맡지 못하고 있다고 주장했다.

검찰의 구형량에 대해서도 "제 귀를 의심했다"며 "700만원짜리 피해가 맞나"라고 반발했다.

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A씨 역시 CCTV 영상에 자신이 정 PD를 밀어내고 자리를 피하는 모습이 담겨 있다며 재판부에 해당 영상을 다시 확인해 달라고 눈물로 호소했다.

앞서 경찰은 지난해 12월 31일 신체 접촉이 있었던 사실은 인정하면서도 추행 혐의를 입증할 증거가 충분하지 않다고 판단해 불송치 결정을 내렸다.

그러나 A씨가 이의를 신청하면서 사건은 새로운 국면을 맞았다. 검찰은 보완수사 과정에서 경찰 수사 당시 확보되지 않았던 현장 인근 CCTV 영상을 추가로 확보했고, 이를 토대로 지난 2월 정 PD를 불구속 기소했다.

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정 PD는 SBS '런닝맨'과 '미추리 8-1000' 등을 연출하며 유재석과 오랜 인연을 이어온 스타 예능 PD다. 이후 CJ ENM으로 이적해 유재석과 다시 호흡을 맞춘 '식스센스' 시리즈를 잇달아 선보였다.

현재는 지난 9월부터 방송 중인 tvN '식스센스:B사이드'에 책임프로듀서(CP)로 참여하고 있다. 출연자 고경표의 음주운전 논란에 이어 연출진의 강제추행 혐의 재판까지 이어지면서 프로그램을 둘러싼 부담도 커지는 모양새다.

정 PD에 대한 1심 선고공판은 내년 1월 15일 오후 2시 30분에 열린다.

olzllovely@sportschosun.com