사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 영화 '상류사회'에 출연했던 일본 배우 겸 DJ 하마사키 마오(33)가 비행기 안에서 귀금속과 손목시계를 도난당했다고 주장했다.

앞서 하마사키는 지난 10월 31일 밤 홍콩 완차이의 한 클럽에서 공연 후 참석한 비공개 파티에서 음료를 마신 뒤 경련 등 이상 증세를 보이며 쓰러졌다. 조사 결과 해당 음료에서는 코카인과 합성마약 MDMA 등 총 4종의 약물 성분이 검출된 것으로 전해졌다.

도쿄스포츠 등 일본 매체들에 따르면 하마사키는 24일 밤 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "오늘 아침 하네다공항에서 홍콩으로 가는 비행기를 탔다"며 기내에서 물품을 도난당한 것으로 보인다고 주장했다.

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그녀는 탑승 당시 가방을 좌석 위 선반에 넣어뒀고, 이른 아침 비행이라 잠이 들었다고 설명했다. 이후 짐을 확인하던 중 액세서리가 담긴 보관함 전체가 사라진 사실을 알게 됐다는 것이다. 가방의 다른 주머니에 넣어둔 손목시계도 없어졌다고 했다.

하마사키는 "도난당한 것 같다"며 경찰에 신고했지만, 객실에는 감시카메라가 설치돼 있지 않아 물건을 찾기 어려울 것이라는 답변을 들었다고 전했다. 이어 "비슷한 일이 자주 발생하는 것 같은데 왜 객실에 카메라를 설치하지 않는 것이냐"고 의문을 제기했다.

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그녀가 분실한 귀금속과 시계의 가치는 약 3000만원에 달하는 것으로 전해졌다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com