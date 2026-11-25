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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 권오중의 아들 권혁준(29)이 극희귀질환을 안고 살아가는 가운데 어엿한 화가로 성장, 또 한 번 기쁜 소식을 전했다.

24일 권혁준과 어머니 엄윤경 씨의 SNS에는 "권혁준 작가의 그림 두 점이 좋은 곳으로 보내졌습니다. 컬렉터님들 감사합니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진이 게재됐다.

이어 "그곳에서도 권혁준 작가님의 따뜻한 위로와 기쁨이 함께하시길 소망합니다"라며 작품을 구매한 이들에게 감사의 마음을 전했다.

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공개된 사진에는 자신의 작품 옆에서 미소를 짓고 있는 권혁준의 모습이 담겼다. 강렬한 색채와 자유로운 붓 터치가 돋보이는 작품에는 판매가 완료됐음을 뜻하는 'Sold' 문구가 붙어 있어 눈길을 끌었다.

이를 본 네티즌들은 "너무 축하드립니다 작가님", "작품 너무 멋지세요", "브라보" 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈다.

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권혁준은 지난 16일부터 서울 마포구 극동갤러리에서 개인전을 개최하고 있다. 이와 함께 아버지 권오중, 어머니 엄윤경 씨가 참여하는 가족전 '함께 걷는 은혜, 권혁준의 행복한 기억들'도 진행 중이다. 전시는 오는 12월 18일까지 이어진다.

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특히 권혁준은 전 세계에 약 15명, 국내에는 단 한 명의 환자만 있는 것으로 알려진 극희귀질환 MICU1 관련 질환을 앓고 있다. 권오중은 해당 질환이 2014년 처음 발견됐으며, 가족들은 2018년에야 아들의 정확한 질환을 알게 됐다고 밝힌 바 있다. 뚜렷한 치료제가 없는 데다 아들이 학창 시절 학교폭력 피해까지 겪었던 사실을 고백해 안타까움을 자아내기도 했다.

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그러나 권혁준은 2023년 대학 졸업 후 미술에 도전하며 자신만의 길을 개척했다. 예술의전당 전시를 시작으로 미국 시애틀과 뉴욕 등 해외 전시에도 초청받았으며, 지난 5월에는 아트페어대구에서 작품 두 점을 판매했다. 지난달에는 '2026 대한민국 엔터테인먼트 대상 시상식'에서 서양화가로서 수상의 영예를 안았다.

권오중 역시 최근 첫 에세이 '아픔이 아픔으로 끝나지 않도록'을 출간하며 아들을 향한 애틋한 마음을 드러냈다. 해당 에세이의 표지 또한 권혁준이 직접 그린 작품으로 장식됐다.

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권오중은 최근 언론 인터뷰에서 아들이 배우의 아들이라는 수식어를 넘어 자신의 이름을 내건 작가가 된 것에 벅찬 심경을 전하기도 했다.

한편 권오중은 지난 1996년 6세 연상의 엄윤경 씨와 결혼해 이듬해 아들 혁준을 품에 안았다.

olzllovely@sportschosun.com