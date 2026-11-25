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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 쥬얼리 멤버 조민아가 아버지의 빚을 갚은 데 이어 전 남편의 채무까지 책임지게 됐던 사연을 털어놨다.

지난 24일 유튜브 채널 '여성동아'에서 조민아는 과거 연예계 활동부터 현재 보험설계사로 일하게 된 과정까지 다양한 이야기를 들려줬다.

쥬얼리 활동 시절의 자신에게 해주고 싶은 말을 묻자 조민아는 "그때는 되게 순수했고 마음이 많이 다쳤다, 좋아하는 마음이 커서 실망하는 부분도 많았다"며 당시를 떠올렸다. 이어 "살아보니 현재가 제일 아름답더라, 어차피 돌아갈 수 없는 과거고 아직 오지 않은 미래면 지금을 즐기라고 말하고 싶다"고 말했다.

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특히 조민아는 40대가 된 지금까지도 주변의 여러 책임을 짊어지고 살아가고 있다고 고백했다. 그는 "어린 시절의 조민아가 지금의 저를 보면 '이제는 너를 위해 살았으면 좋겠다'고 얘기해줄 것 같다, 지금의 저는 40살이 넘어서까지도 계속 책임지는 삶을 살고 있다"며 "그때는 아빠 빚만 갚으면 끝날 줄 알았는데 전 남편 빚을 떠안을지 누가 알았겠냐. 인생은 모르는 거다"고 털어놨다.

한편 조민아는 1995년 아역 배우로 연예계에 발을 들였으며, 2002년 쥬얼리 멤버로 합류해 활동했다. 이후 2020년 6세 연상의 피트니스센터 사업가와 혼인신고를 했고, 이듬해 아들을 출산했다. 그러나 결혼 2년 만인 2022년 이혼했으며 현재 홀로 아들을 키우고 있다. 보험설계사 외에도 베이킹 클래스 강사와 타로 상담가 등으로 활동 중이다.

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tokkig@sportschosun.com