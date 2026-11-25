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[스포츠조선 이게은기자] 가수 서인영이 여전히 늘씬한 몸매를 유지 중인 가운데, 얼굴형은 예전 같지 않다며 속상한 심경을 전했다.

25일 '더브라이언' 유튜브 채널에는 '서인영 개과천선 실패!? 샤우팅 난무하는 광란의 홈파티 (음주, 자쿠지, 과거 폭로전)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

브라이언은 자신의 평택 대저택에 서인영을 초대해 이런저런 이야기를 나눴다. 서인영은 브라이언이 환희와 함께 8년 만에 플라이투더스카이로 컴백한다고 하자, "오빠 진짜 안 늙었다"라며 축하 인사를 건넸다.

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하지만 브라이언은 "난 성대가 늙었다"라며 씁쓸해했고, 서인영은 "난 성대는 안 늙고 얼굴이 늙었다. 얼굴이 뚱뚱해졌다"라며 외모 고민을 털어놨다. 이와 함께 공개된 서인영의 20대 시절 모습은 지금보다 훨씬 갸름한 얼굴형으로 눈길을 끌었다.

한편 서인영은 2002년 쥬얼리로 데뷔해 가요계에서 활약했다. 쥬얼리 '니가 참 좋아', 'Super Star', 'One More Time' 등을 비롯해 솔로곡 '신데렐라', '못된 여자'까지 다양한 히트곡을 남겼다. 2023년 사업가와 결혼했지만 이듬해 이혼했으며, 오는 12월 6세 연상 콘텐츠 기업 엔피 최지훈 대표와 재혼한다.

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joyjoy90@sportschosun.com