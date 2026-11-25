Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이도현이 임지연과의 결별 소식을 전한 지 하루 만에 공항에서 포착됐다.

25일 패션 매거진 라운드매거진은 공식 SNS를 통해 "필리핀 무신사 스탠다드 매장 오픈 행사 참석 차 출국하는 오늘의 이도현. 스윗하게 인사하는 그의 손인사 받아가세요"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 해외 일정을 소화하기 위해 공항을 찾은 이도현의 모습이 담겼다. 검은색 롱코트에 검은색 바지를 매치한 올블랙 패션으로 등장한 이도현은 훤칠한 비율과 훈훈한 비주얼을 자랑했다.

Advertisement

특히 이도현은 자신을 향한 카메라에 밝은 미소를 지으며 손을 흔드는 등 다정한 팬서비스도 잊지 않았다. 전날 임지연과의 결별 소식으로 화제의 중심에 섰던 이도현은 예정된 해외 일정을 소화하며 본업에 집중하는 모습을 보였다.

앞서 지난 24일 이도현과 임지연은 공개 열애 약 3년 7개월 만에 결별 소식을 전했다.

Advertisement

이도현의 소속사 YH엔터테인먼트 측은 "두 사람이 최근 결별한 것이 맞다. 서로를 응원하며 좋은 동료로 남기로 했다"고 공식 입장을 밝혔다.

Advertisement

임지연의 소속사 아티스트컴퍼니 측 역시 결별 사실을 인정하면서도 구체적인 결별 사유와 시기에 대해서는 배우의 사생활인 만큼 확인이 어렵다는 입장을 전했다.

Advertisement

5세 연상연하 커플이었던 두 사람은 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'를 통해 인연을 맺고 연인으로 발전했다. 지난 2023년 4월 열애를 공식 인정한 두 사람은 이도현의 군 복무 기간에도 사랑을 이어왔다.

특히 이도현은 2024년 제60회 백상예술대상에서 영화 부문 남자 신인연기상을 수상한 뒤 "지연아 고맙다"며 공개적으로 애정을 드러내기도 했다. 올해 7월까지도 두 사람의 골프장 데이트 목격담이 전해졌으나 결국 각자의 길을 걷게 됐다.

Advertisement

한편 지난해 5월 공군 군악대 복무를 마치고 전역한 이도현은 넷플릭스 시리즈 '그랜드 갤럭시 호텔' 공개를 앞두고 있다. 드라마 '파괴지황'과 영화 '남벌' 등에도 출연하며 활발한 연기 활동을 이어갈 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com