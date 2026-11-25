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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 이국주가 건강검진 결과를 공개하며 건강 상태에 대한 자신감을 드러냈다.

이국주는 25일 개인 계정에 건강검진 결과를 공유했다. 그는 "괜히 걱정했네. 위 대장 용종 하나 없이 깨끗. 이 덩치에 지방간이 없어서 놀란 의사 선생님"이라고 적으며 검사 결과에 만족감을 나타냈다.

앞서 이국주는 건강검진을 앞두고 팬들에게 검진 소식을 알리며 건강 관리의 중요성을 강조하기도 했다. 당시 그는 "무서워하지 말고 우리 부지런히 건강 챙기자"라며 정기적인 검진을 독려했다.

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이날 함께 공개한 사진에는 식당에서 음식을 남김없이 먹은 모습도 담겼다. 이국주는 식사를 마친 사진과 함께 "다 비웠으니 채웠지, 뭐"라는 재치 있는 문구를 남겨 웃음을 안겼다.

한편 1986년생인 이국주는 한국과 일본을 오가며 활발하게 활동하고 있다. 최근에는 개인 채널을 통해 도쿄에서 생활하던 9평 규모의 원룸을 떠나 한층 넓어진 집으로 이사한 근황을 공개해 관심을 모았다.

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tokkig@sportschosun.com