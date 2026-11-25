미스 유니버스 2026의 왕관을 차지한 푸에르토리코 대표 제니퍼 바레토. EPA·AP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 푸에르토리코 대표 제니퍼 바레토(27)가 미스 유니버스 2026의 왕관을 차지했다.

CNN 등 외신들에 따르면 바레토는 24일(현지시간) 푸에르토리코 수도 산후안에서 열린 제75회 미스 유니버스 결선에서 최종 우승자로 선정됐다. 사회복지사로 활동해 온 그녀는 7세 딸을 둔 어머니로, 미스 유니버스가 결혼·출산 여성의 참가 제한을 폐지한 이후 처음으로 우승한 기혼·유자녀 참가자가 됐다. 도미니카공화국의 멜리사 누녜스는 1위 준우승자, 베네수엘라의 클라라 베가스는 2위 준우승자로 선정됐다.

결선은 예선 심사 점수를 바탕으로 참가자를 추리는 방식으로 진행됐다. 30명이 수영복 심사를 거쳤고, 이 가운데 12명이 이브닝드레스 심사에 진출했다. 최종 5명은 미스 유니버스 대회의 의미와 세계 지도자에게 필요한 자질 등을 주제로 심사위원들의 질문을 받았다.

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바레토는 인공지능(AI) 기술이 빠르게 발전하는 상황에서 인류가 결코 잃어서는 안 될 가치가 무엇인지 묻는 질문에 책임 있는 기술 활용을 강조했다. 그녀는 스페인어로 "가장 중요한 것은 인공지능을 책임감 있게 사용하는 것"이라며 "인공지능이 우리의 가치를 위협한다면 그것은 애초에 진정한 가치가 아니었을 것"이라고 답했다. 이어 "가치는 우리가 말하는 것과 행동하는 것 사이의 일관성에서 드러난다"고 덧붙였다.

이번 바레토의 우승으로 푸에르토리코는 미스 유니버스에서 통산 6번째 왕관을 차지했다. 미국과 베네수엘라에 이어 역대 우승 횟수 3위에 해당한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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