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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 사유리가 성인 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 검사에서 가능성이 높다는 소견을 받은 가운데 아들 젠에 대한 걱정을 드러냈다.

사유리는 25일 자신의 유튜브 채널을 통해 병원을 찾아 ADHD 검사를 받는 모습을 공개했다.

이날 사유리는 "내가 ADHD라는 소문을 많이 들었다. 같이 사는 이모도 100% ADHD라고 했다"며 "확실하게 아니라는 걸 보여주려고 한다"고 검사에 나선 이유를 밝혔다.

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사유리는 전문의에게 "방송에서 활동하는 모습은 가짜다. 원래는 되게 조용하고 말수도 많지 않다. 엄청 차분하다"며 "좋아하는 건 5시간이나 집중할 수 있는데 좋아하지 않는 건 30초도 안 된다"고 털어놨다.

그러나 전문의는 이 역시 ADHD 환자에게 나타날 수 있는 특징 중 하나라고 설명했고, 사유리는 당황한 기색을 감추지 못했다.

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본격적인 검사에 돌입한 사유리는 3분간 가만히 앉아 화면을 바라보는 스트레스 검사에서조차 힘겨워했다. 그는 "3분 지났냐"고 물었으나 절반도 지나지 않았다는 답변에 "눈을 못 감아서 스트레스 지수가 올라갔다"고 토로했다.

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이후 전두엽 기능 검사와 설문조사, 집중력 검사 등을 마친 사유리에게 전문의는 "결과만 봤을 때는 ADHD 가능성이 높게 나오긴 했다"고 밝혔다.

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사유리는 어린 시절부터 산만한 성격이었다고 고백했다. 그는 "유치원 때는 문제가 많았다. 공부도 못했다"며 "지금도 물건을 많이 잃어버린다. 물건을 찾는 시간이 인생의 반 정도"라고 털어놨다.

또한 하기 싫은 일을 미루다가 마감 직전에 몰아서 처리하거나 관심 없는 대화가 이어지면 상대방의 말을 끊는 경우도 있다고 밝혔다.

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전문의는 설문조사와 집중력 검사, 전두엽 기능 검사 결과 등을 종합해 ADHD 가능성이 높다는 소견을 전했다.

이에 사유리는 "진짜 옛날부터 문제가 많았다. 공부도 아예 못하고 좋아하는 사람하고만 사귈 수 있다"며 "연예인 말고는 다른 일을 못 할 것 같다. 아르바이트를 해도 일주일 만에 잘린다"고 고백했다.

특히 사유리는 ADHD의 유전 가능성을 언급하며 아들 젠을 걱정했다. 그는 전문의에게 "유전이 있느냐"며 "그럼 우리 아들도 ADHD가 될 가능성이 높냐"고 물었다.

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전문의는 유전적 영향이 있지만 반드시 자녀에게 나타나는 것은 아니라며 아이의 행동을 지켜보고 필요할 경우 상담을 받아볼 것을 권했다.

결국 사유리는 약물치료를 시도해 보기로 했다. 그는 "한 달 먹어볼까. 일단 먹어보고 좋아지는지 보자"며 추후 변화도 공개할 것을 예고했다.

한편 사유리는 2020년 일본에서 정자를 기증받아 아들 젠을 출산했으며, 비혼모로서 홀로 아들을 키우고 있다.

olzllovely@sportschosun.com