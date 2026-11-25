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[스포츠조선 이게은기자] 가수 탁재훈이 가수 거미의 야윈 모습에 깜짝 놀라며 짓궂은 농담을 던졌다.

25일 '노빠꾸탁재훈' 유튜브 채널에는 거미 편 영상이 공개됐다.

거미는 근황을 묻자 "첫째 딸이 7살이고, 둘째 딸은 9개월이 됐다. 사랑스러운 딸들을 키우면서 일도 하고 있다"라고 말했다.

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이어 탁재훈은 "최근 올라온 사진에 의심 가는 부분이 많다. 팬들이 걱정을 많이 한다"라며 거미의 사진 한 장을 공개했다. 사진 속 거미는 눈에 띄게 야위고 얼굴이 퀭한 모습이다. 해당 사진은 최근 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼' 출연 당시 모습으로, 거미는 부쩍 수척해진 근황으로 화제를 모았다. 당시 건강 이상설까지 제기됐다.

거미는 "라디오 출연 후 기념사진을 찍었다. 끝나고 또 음악 방송 녹화가 있어서 완전 민낯도 아니었다. 베이스도 했는데, 아이라인이 좀 번진 거다"라며 해명했다. 탁재훈은 "관에서 깨어난 것 같다", "약간 프란체스카 같은 느낌", "앉아있는 게 휠체어냐. 의자 맞냐"라며 짓궂은 농담을 이어갔다.

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또 탁재훈은 "둘째 출산 후 조정석 씨에게 감금을 당하고 있는 거 아닌가"라며 농을 던졌고, 거미는 "그러기에는 진짜 바쁘다. 체력적으로 힘든 게 맞긴 하다. 딸 2명을 케어하고 계속 일하고 있기 때문"이라고 말했다.

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이어 "남편은 촬영 중이라 나가 있는 시간이 많지만, 집에 있을 때는 당연히 (육아를) 도와준다. 남편은 더 수척하다. 서로 마주치면 '너무 말랐다'라고 한다"라며 웃었다.

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한편 거미는 2018년 배우 조정석과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com