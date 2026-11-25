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[스포츠조선 이지현 기자] 개그우먼 맹승지가 의사 남자친구와 결혼을 앞두고 본격적인 결혼 준비에 돌입했다.

25일 맹승지는 자신의 SNS에 "얼마 전 예식장 예약을 했어요. 대문자 J 남친이 뚝딱 정리해준 덕분, 나는 옆에서 고개만 끄덕이는 중. 늘 고마워요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 예비 신랑과 다정하게 커플 사진을 촬영한 맹승지의 모습이 담겼다. 두 사람은 팔짱을 끼고 얼굴을 맞대는가 하면, 예비 신랑은 맹승지의 볼에 입을 맞추며 애정을 과시했다.

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특히 맹승지는 예비 신랑 김도훈 씨와 자신의 본명인 김예슬이 나란히 적힌 예식장 예약 서류까지 공개해 눈길을 끌었다. 또 결혼식까지 305일이 남았음을 알리는 디데이 화면을 공개하며 설렘을 드러냈다.

계획적인 성격의 예비 신랑 덕분에 순조롭게 결혼 준비를 이어가고 있다는 맹승지는 남자친구를 향한 고마움도 잊지 않았다. 이에 예비 신랑 역시 해당 게시물에 "두근두근"이라는 댓글과 함께 하트 이모티콘을 남기며 화답했다.

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소식을 접한 동료 연예인들과 네티즌들은 "너무 축하해", "청첩장 기다릴게", "너무 축하드려요" 등의 댓글을 남기며 두 사람의 앞날을 축복했다.

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한편 1986년생인 맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔했다. MBC '무한도전'에서 리포터로 활약하며 얼굴을 알렸으며, 최근 의사 남자친구와의 결혼 소식을 전해 많은 축하를 받고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com