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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 신장미가 '대세' 입증에 성공했다.

신장미는 24일 서울 강남구 엘리에나 호텔 임페리얼홀에서 열린 '제34회 대한민국 문화연예대상'에서 성인가요 인기상을 받았다.

'대한민국 문화연예대상'은 1992년 제정된 상으로, 한국 문화 예술의 질적 향상과 문화 콘텐츠의 진흥 발전을 돕는 것을 목적으로 한다. 신장미는 지난해 12월 열린 제33회 시상식에서 성인가요 부문 EMN 유망주상을 받은데 이어 인기상 트로피를 거머쥐며 가파른 도약을 보여줬다.

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신장미는 "지난해 이 자리에서 유망주 상을 받은 덕분에 예능 프로그램에서 가창력을 인정받는 계기가 됐다. 올해 이렇게 인기상까지 주셔서 감사드린다. 내년에는 감히 대상도 한번 노려보겠다. 앞으로 방송활동도 더욱 열심히 하겠다"고 각오를 다졌다.

신장미는 레드카펫과 포토월 일정은 물론 '달달해요'로 축하 공연까지 휩쓸며 종횡무진 활약을 보였다.

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신장미는 KBS2 '불후의 명곡'에서 화려한 퍼포먼스를 하다 넘어졌음에도 0.1초 만에 벌떡 일어나 무대를 이어가 '0.1초 벌떡 언니'라는 애칭을 얻었다. 또 온몸이 떨릴 정도로 폭발적인 고음을 내지르며 '마이크 지진'이란 찬사를 받기도 했다. 그가 지난달 발표한 신곡 '하회 - 그리움이 머무는 곳'은 기존에 선보였던 댄스 트로트에서 탈피, 애절한 정통 서정 발라드로 호평 받았다.

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'제34회 대한민국 문화연예대상'은 12월 5일 STN에서 방영된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com