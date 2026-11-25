Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 가수 서인영이 12월 재혼을 앞두고 전 남편의 흔적을 공개했다.

25일 '개과천선 서인영' 유튜브 채널에는 '결혼하기 전에 혼수장만 하려고 물건 싹 파는 서인영 (전남편 물건, 무료 나눔)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

서인영은 "(집에 있는 물건을) 싹 팔아버리려고 한다. 어차피 이사를 가야 해서 전의 기억은 없애버리려고 한다. 2~3월에 신혼집에 들어간다"라며 결혼을 앞두고 살림살이 일부를 처분하겠다고 밝혔다.

Advertisement

이어 "이혼할 때 들고 온 조명도 팔려고 한다"라며 전 남편이 사준 조명을 언급했고, 제작진은 "솔직히 그건 팔아야 한다"라고 반응했다.

서인영은 "솔직히 그걸 갖고 가면 인간이 아니다. 전 남편이 사준 거다. 갖고 싶어서, 내가 고른 거여서 가지고 있었다. 이혼할 때 저것만 들고나왔다. 안고 나왔다"라며 거침없이 밝혀 웃음을 안겼다.

Advertisement

해당 조명 2개는 하이엔드 브랜드 제품으로, 서인영은 당시 500만 원에 구매했다고 밝혔다. 하지만 현재는 가격이 크게 하락했고, 결국 중고거래 사이트에 35만 원에 내놓기로 했다.

Advertisement

한편 서인영은 2002년 쥬얼리로 데뷔해 가요계에서 활약했다. 쥬얼리 '니가 참 좋아', 'Super Star', 'One More Time' 등을 비롯해 솔로곡 '신데렐라', '못된 여자'까지 다양한 히트곡을 남겼다. 2023년 사업가와 결혼했지만 이듬해 이혼했으며, 오는 12월 6세 연상 콘텐츠 기업 엔피 최지훈 대표와 재혼한다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com