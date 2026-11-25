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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박지훈이 청룡영화상 수상 가능성을 묻는 돌직구 질문에 당황한 모습을 보였다.

25일 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상이 열린 가운데, 본 시상식에 앞서 레드카펫 행사가 진행됐다.

이날 검은색 턱시도 차림으로 등장한 박지훈은 한층 성숙해진 비주얼과 훈훈한 분위기로 시선을 사로잡았다.

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레드카펫 인터뷰에서 박지훈은 '올해가 어떤 해로 기억될 것 같으냐'는 질문에 "올해 건강하게 잘 마무리했으면 좋겠다. 다음 작품도 좋은 성과를 이뤄냈으면 좋겠다"고 답했다.

제47회 청룡영화상이 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상식 전 진행된 레드카펫에서 포즈를 취하는 박지훈의 모습. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

특히 박지훈은 "오늘 상 탈 것 같으세요?"라는 기습 질문에 순간 당황한 듯 고개를 숙이며 웃음을 터뜨렸다. 예상치 못한 질문에 몸을 돌리며 쑥스러워하는 박지훈의 모습에 진행자들도 웃음을 감추지 못했다.

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이어 박지훈은 "수상소감은 준비 안 했다"면서도 "주신다면 열심히 하겠다"고 겸손하게 답했다.

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한편 박지훈은 올해 천만 영화 '왕과 사는 남자'에서 단종 역을 맡아 뜨거운 사랑을 받았다. 이번 청룡영화상에서 신인남우상 후보에 오른 박지훈이 생애 단 한 번뿐인 청룡 신인상의 영예를 안을 수 있을지 귀추가 주목된다.

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olzllovely@sportschosun.com