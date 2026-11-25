제47회 청룡영화상이 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상식 전 진행된 레드카펫에서 포즈를 취하는 구교환의 모습. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 구교환이 청룡영화상 남우주연상과 남우조연상 후보에 동시에 이름을 올린 가운데 뜻밖의 수상 욕심을 드러냈다.

25일 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상이 열린 가운데, 본 시상식에 앞서 레드카펫 행사가 진행됐다.

이날 구교환은 남우주연상과 남우조연상 후보에 동시에 오른 소감을 묻자 "너무 영광스럽고 기쁘다"고 밝혔다.

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특히 구교환은 '둘 중 하나만 선택한다면 어떤 상을 받고 싶으냐'는 질문에 "인기상을 꼭 받고 싶다"고 답해 웃음을 자아냈다.

남우주연상과 남우조연상이라는 두 개의 트로피를 동시에 노리게 된 상황에서 정작 인기상을 향한 욕심을 드러내며 특유의 재치 있는 입담을 뽐낸 것.

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구교환은 영화 '만약에 우리'로 남우주연상, '군체'로 남우조연상 후보에 올랐다. 조인성 역시 '호프'와 '가능한 사랑'으로 두 부문에 동시 노미네이트돼 구교환과 치열한 경쟁을 펼친다.

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과연 구교환이 연기상에 이어 자신이 희망한 인기스타상까지 품에 안을 수 있을지 관심이 집중된다.

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olzllovely@sportschosun.com