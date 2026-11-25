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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 브라운아이드걸스(제아, 나르샤, 미료, 가인)가 7년 만에 완전체로 뭉친 가운데, 오랜 공백기를 가졌던 막내 가인이 복귀를 앞둔 솔직하고 뭉클한 속내를 털어놨다.

25일 개설된 브라운아이드걸스의 공식 유튜브 채널 '가족같은 브아걸'에는 제아의 집에 모여 첫 촬영을 진행하는 네 멤버의 모습이 담긴 첫 번째 영상이 공개됐다.

멤버들이 완전체로 카메라 앞에 선 것은 지난 2019년 앨범 활동 이후 무려 7년 만이다.

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이날 가장 마지막으로 등장한 가인은 편한 차림의 언니들과 달리 트레이드마크인 진한 스모키 메이크업에 풀세팅을 하고 나타나 시선을 사로잡았다.

가인은 잔뜩 긴장해 떨리는 목소리로 "오랜만에 나오니까 사람들이 난지 모를까 봐, 날 다 잊었을까 봐 일부러 꾸미고 왔다"며 "예의를 차린 것"이라고 고백해 언니들을 뭉클하게 했다.

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약 4년간의 자숙 및 공백기를 가졌던 가인은 그간의 심경도 허심탄회하게 밝혔다.

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그는 "옛날에 바쁘게 활동할 때는 사람들 많은 곳을 자유롭게 돌아다니는 게 소원이었는데, 막상 4년을 쉬어보니 연예인이 너무 하고 싶었다"며 "길에서 사람들이 알아봐 주는 날이 빨리 왔으면 좋겠다는 마음으로 지냈다"고 털어놨다. 이어 "원래 개인 사생활 노출을 부담스러워하는 성격이지만, 언니들과 함께 있을 때가 가장 편하고 내 모습 같다"며 먼저 완전체 유튜브를 기획하게 된 계기를 전했다.

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화기애애한 폭로전과 통 큰 선물도 이어졌다.

멤버들은 "우리 네 명 다 현재 남자친구가 없다"며 화끈한 솔로 근황을 인증하는가 하면, "유튜브가 잘 안 되면 우리 헤어집시다"라는 매운맛 공약을 내걸어 폭소를 자아냈다.

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또한 제아는 바쁜 스케줄 속에서도 1시간씩 통화하며 완전체 판을 짠 가인을 위해 "수족냉증이 있는 가인이가 겨울에 따뜻하게 신었으면 좋겠다"며 명품 브랜드 C사의 털신발을 깜짝 선물해 훈훈함을 더했다.

데뷔 20주년을 맞은 브라운아이드걸스는 팬들을 향한 특별한 계획도 귀띔했다.

멤버들은 "항상 냉동됐다가 7년 만에 해동됐는데, 이제 유튜브를 통해 매주 팬들을 만날 수 있게 됐다"며 "올해 20주년을 맞아 오프라인에서 팬들과 직접 만나는 팬미팅도 준비하고 있다"고 밝혀 기대감을 높였다.

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한편 브라운아이드걸스는 지난 2006년 데뷔해 '아브라카다브라(Abracadabra)', '식스센스(Sixth Sense)', '러브(L.O.V.E)' 등 수많은 히트곡을 남기며 독보적인 걸그룹으로 사랑받았다.

narusi@sportschosun.com