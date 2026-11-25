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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 홍윤화가 남편 김민기에게 받은 특별한 선물을 공개했다

25일 '비보티비' 유튜브 채널에는 '나 왜 이 메뉴 추천이 영원할 거 같지? 영원할 건가 보다~ 홍윤화와 함께 돌아온 밥블레스유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

홍윤화는 "열심히 바쁘게 지내고 있다. 감사하게 많이 찾아주신다"라며 오뎅바 운영으로 바쁜 근황을 전했다. 김숙은 "오뎅바가 너무 잘 되고 있다"라고 말했고 송은이는 "(장사가 잘돼) 왼손에 금붙이를 하나 하고 왔다"라며 홍윤화의 금팔찌에 주목했다.

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김숙은 "진짜 장사가 잘되는 주인장이 딱 저걸 하고 있다"라며 금 팔찌가 성공의 상징이라고 말했고, 홍윤화는 "제 꿈의 팔찌다. 가게를 하면서 꼭 하고 싶었다"라며 김민기에게 금 팔찌를 선물 받았다고 밝혔다.

김숙은 "눈물의 스토리가 있다. 저 금은 좀 다르다"라며 홍윤화가 금 팔찌를 구매할 당시 금값이 최고치인 1돈당 93만 원까지 올랐다고 설명했다. 금 10돈을 구매한 홍윤화는 "눈물 날 것 같다 . 오늘 가격으로는 금이 1돈당 67만 원까지 떨어졌더라"라며 아쉬움을 드러냈다.

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한편 홍윤화와 김민기는 2018년 결혼했으며, 지난해 서울 마포구에 오뎅바를 오픈해 운영 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com