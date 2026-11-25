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[스포츠조선 김준석 기자] 인테리어 디자이너 제이쓴이 아내 홍현희를 향한 각별한 배려로 결혼 후 생활 습관을 180도 바꾼 사연을 털어놨다.

25일 방송된 KBS1 예능 프로그램 '황신혜의 같이 삽시다'에는 제이쓴이 게스트로 출연해 황신혜, 양정아, 신계숙과 함께 남양주 나들이에 나섰다.

이날 자연스럽게 대화는 결혼 8주년을 맞은 제이쓴·홍현희 부부의 이야기로 이어졌다.

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제이쓴은 "과거에는 안 그랬지만 결혼 후에는 술을 전혀 마시지 않고, 방송 스케줄 외에는 오후 6시 이후에 밖에 나가지 않는다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

그는 "혹시라도 술자리에서 실수를 하게 되면 아내에게 피해가 갈까 봐 아예 술을 끊기로 결심했다"며 "술을 안 마셔도 일상에 재미있는 일이 충분히 많다"고 덧붙여 연예계 대표 애처가다운 면모를 입증했다.

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결혼기념일 에피소드에서도 현실 부부의 유쾌한 케미스트리가 빛났다. 제이쓴은 "얼마 전 결혼기념일이었는데 공교롭게도 해외 촬영 일정이 겹쳐 꽃과 손편지 카드를 남겨두고 떠났다"며 "아내가 고맙다고 하면서도 '혹시 다른 건 없니?'라며 선물을 찾더라"고 전해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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출장 간 남편의 빈자리는 시어머니가 채워 홍현희와 오붓한 기념일을 보낸 것으로 알려졌다.

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narusi@sportschosun.com