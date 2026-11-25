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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 신민아와 정호연이 붉은빛 드레스 코드로 제47회 청룡영화상 레드카펫을 뜨겁게 물들였다.

25일 오후 서울 영등포구 KBS홀에서는 '제47회 청룡영화상' 시상식이 성대하게 막을 올렸다.

본식 전 진행된 레드카펫 포토타임에 참석한 신민아와 정호연은 나란히 강렬한 레드 컬러 드레스에 붉은 립 메이크업을 더한 '올레드' 스타일링을 선택해 취재진의 플래시 세례를 한 몸에 받았다.

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신민아는 군더더기 없는 실크 소재의 레드 튜브톱 드레스로 기품 넘치는 여신 자태를 드러냈다.

한쪽으로 자연스럽게 흘러내리는 긴 웨이브 헤어스타일과 은은한 드롭 이어링이 어우러졌으며, 투명하고 하얀 피부 톤이 선명한 붉은빛 드레스와 대비를 이루며 우아하고 고혹적인 분위기를 한층 배가시켰다.

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정호연은 주름과 비대칭 드레이핑 디테일이 살아 있는 튜브톱 레드 드레스에 같은 색 하이힐을 매치해 세계 무대를 누비는 톱모델다운 독보적인 9등신 프로포션을 뽐냈다.

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잔머리 없이 깔끔하게 묶어 올린 번 헤어로 작은 얼굴과 직각 어깨라인을 강조한 그는 환한 미소와 함께 여유로운 손인사를 건네며 세련된 시크함과 사랑스러운 에너지를 동시에 발산했다.

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비슷한 색감과 어깨를 드러낸 튜브톱 디자인을 택했음에도 각자의 개성과 헤어 연출을 통해 전혀 다른 결의 아우라를 완성한 두 사람의 스타일 대결은 시상식 전부터 보는 이들의 이목을 단단히 사로잡았다.

narusi@sportschosun.com