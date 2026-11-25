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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 김나영,가수 겸 화가 마이큐 부부가 달달한 근황을 전했다.

25일 '김나영의 노필터티비' 유튜브 채널에는 '부부가 같이 일하면?! 안정형 남편을 만나야하는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김나영과 마이큐는 한 브랜드의 화보 촬영에 함께했다. 마이큐는 촬영 중간, 식사 시간에 음식을 잘라 김나영의 입에 넣어줬고 김나영은 "뭐 어딜 가면 손도 못 대게 한다"라며 미소 지었다.

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그런가 하면 김나영은 촬영 중간 마이큐를 향해 "안정형 남편이라서 항상 제게 안정감을 준다"라며 다시금 로맨틱한 분위기를 자랑했다. 그러자 유튜브 제작진은 "행복을 유지하는 비결이 있나"라고 물었고, 마이큐는 "먼저 사과하시라. 주로 제가 먼저 사과한다"라며 꿀팁을 전했다.

김나영이 "사과를 제일 잘하는 남자"라며 웃자 마이큐는 "잘못도 제가 하고 사과도 제가 한다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 김나영은 이혼 후 홀로 두 아들을 키웠으며 지난해 마이큐와 4년 열애 끝에 재혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com