제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 신인남우상을 수상한 박지훈. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

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[스포츠조선 백지은 기자] 박지훈이 신인남우상을 받았다.

25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다. '왕과 사는 남자'에서 단종 역을 맡아 열연한 박지훈은 '파반느' 문상민, '타짜 벨제붑의 노래' 문지훈, '살목지' 이종원, '충충충' 주민형을 제치고 신인 남우상을 받았다.

박지훈은 "수상소감을 준비 못해서 어디서부터 말해야 할지 모르겠다. 끝까지 저를 믿어주신 장항준 감독님께 감사 드린다. 현장에서 많은 에너지를 나누고 도움 주신 해진 선배님 존경하고 사랑한다. 소속사 식구들과 팬 분들께 감사하다. 늘 열심히 해서 진중한 모습으로 좋은 연기, 좋은 작품 보여 드릴 수 있는 사람이 되겠다. 감사하다"고 밝혔다.

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제47회 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT에 공개된 한국 영화를 심사 대상으로 삼았다. 작품상과 연기상, 제작 부문 외에 한국영화 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com