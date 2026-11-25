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[스포츠조선 백지은 기자] 박지훈과 서수빈이 남녀신인상을 받았다.

25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

서수빈은 "감독님이 상 못타면 좋은 옷 한벌 사주신다고 하셨는데 역시 상이 더 좋다. 정말 상을 받을 줄 몰랐다. 대본을 받은 뒤 한번도 이야기를 믿지 않은 적이 없다. 영화와 이야기, 사랑의 힘을 알려주신 감독님과 스태프 선배님 소속사에 감사드린다. '세계의 주인'을 위해 응원 상영회를 열어주신 선배님들 존경한다. '세계의 주인'을 준비하면서 수많은 질문 속에서 두려움 때문에 버티기 힘들 때가 많았다. 그럴 때마다 다양한 이야기 꺼내주신 이주인 여러분들 덕분에 제 자리로 돌아올 수 있었다. 혼자가 아니란 걸 알게 해주셔서 감사하다. 상이 가진 의미를 전부 알진 못한다. 집에 가서 스스로를 돌아보며 이 상을 왜 받았는지 고민해보겠다. 더 크게 꿈꾸는 사람 되겠다"고 밝혔다.

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박지훈은 "수상소감을 준비 못해서 어디서부터 말해야 할지 모르겠다. 끝까지 저를 믿어주신 장항준 감독님께 감사 드린다. 현장에서 많은 에너지를 나누고 도움 주신 해진 선배님 존경하고 사랑한다. 소속사 식구들과 팬 분들께 감사하다. 늘 열심히 해서 진중한 모습으로 좋은 연기, 좋은 작품 보여 드릴 수 있는 사람이 되겠다. 감사하다"고 전했다.

제47회 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT에 공개된 한국 영화를 심사 대상으로 삼았다. 작품상과 연기상, 제작 부문 외에 한국영화 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com