제47회 청룡영화상이 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상식 전 진행된 레드카펫에서 포즈를 취하는 전도연의 모습. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 전도연이 18세 딸의 무심한 반응을 공개해 웃음을 자아냈다.

25일 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상이 열린 가운데, 시상식에 앞서 스타들의 레드카펫 행사가 펼쳐졌다.

이날 전도연은 실크 드레스로 우아하면서도 고혹적인 분위기를 자아냈다. 진한 메이크업을 하지 않았음에도 특유의 기품 있는 매력이 극대화됐다.

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영화 '가능한 사랑'으로 여우주연상 후보에 오른 전도연은 진행자가 베니스 영화제 호평을 언급하자, "그 호평이 굉장히 얼떨떨했다. 제가 잘했다기보단, '잘하고 있구나'라는 응원을 받았다고 생각한다"라고 말했다. 아직도 연기에 부족함을 느낀다는 그는 "다음 작품을 할 때 더 집중하게 되는 것 같다"라며 겸손함도 보였다.

그런가 하면 전도연은 수상 후 가장 먼저 떠오를 사람을 묻는 말에 "아무래도 가족일 것 같다. 제 딸 재영이"라며 딸을 언급했다.

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이어 진행자가 "평소 집에 있는 엄마의 모습과 드레스를 예쁘게 차려입은 모습을 보면 딸은 뭐라고 하느냐"고 묻자 전도연은 "되게 무덤덤하고 무관심하다"고 답해 웃음을 자아냈다. 딸이 18살이라는 설명에 진행자가 "그럴 나이다"라고 공감하자 전도연도 웃음을 터뜨렸다.

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한편 전도연은 지난 2007년 결혼했으며 2009년 딸을 출산했다.

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joyjoy90@sportschosun.com