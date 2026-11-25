제47회 청룡영화상이 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 화려한 축하 무대를 선보이고 있는 오정세. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.25/

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 오정세가 영화 '와일드 씽' 속 최성곤으로 변신해 청룡영화상을 웃음바다로 만들었다.

25일 서울 여의도 KBS홀에서는 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

이날 축하 무대는 과거 인기 음악 순위 프로그램 '가요톱텐'을 패러디한 '청룡톱텐' 콘셉트로 꾸며졌다.

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가수 김원준이 히트곡 '쇼(Show)'로 분위기를 달군 가운데 영화 '와일드 씽' 속 최성곤으로 변신한 오정세가 등장해 눈길을 끌었다. 긴 머리 가발에 흰색 의상까지 갖춰 입은 오정세는 극 중 캐릭터에 완벽하게 몰입한 모습이었다.

이어 김원준의 '쇼'와 최성곤의 '니가 좋아'가 나란히 1위 후보에 올랐고, 최성곤이 김원준을 제치고 1위를 차지하는 이색적인 상황이 펼쳐졌다.

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오정세는 "나는 누구인가, 혼란 속에 서 있다"라는 재치 있는 수상 소감으로 웃음을 자아냈다. 이어 "불운의 아이콘이 아니라 희망의 아이콘으로 남았으면 좋겠다"고 덧붙였다.

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1위 앙코르 무대도 압권이었다. 오정세는 꽃다발을 품에 안은 채 사뭇 진지한 표정으로 '니가 좋아' 무대를 선보였다. 특히 방송 화면에는 과거 음악 프로그램을 연상케 하는 '립싱크' 표시까지 등장해 웃음을 더했다.

제47회 청룡영화상이 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 화려한 축하 무대를 선보이고 있는 오정세. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.25/

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객석에서는 박지현이 휴대전화를 꺼내 무대를 촬영하는가 하면, 배우 이정은은 응원봉을 흔들며 무대를 즐겼다.

오정세는 무대 말미 영화에서 호흡을 맞춘 박지현에게 1위 기념 꽃다발을 바친 뒤 빠르게 퇴장하며 마지막까지 유쾌한 분위기를 이끌었다.

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특히 이번 무대는 극 중 39주 연속 음악방송 2위에 머물렀던 비운의 발라드 가수 최성곤이 마침내 1위의 한을 풀었다는 점에서 의미를 더했다.

지난 6월 개봉한 '와일드 씽'에서 오정세가 연기한 최성곤은 강동원, 엄태구, 박지현이 분한 혼성 댄스 그룹 트라이앵글에 밀려 만년 2위에 그친 인물이다. 영화 개봉 이후 '니가 좋아'는 각종 챌린지 열풍을 일으킨 것은 물론 실제 음원 차트에까지 진입하며 신드롬급 인기를 누렸다.

스크린 밖에서도 최성곤의 인기가 이어진 가운데 오정세는 청룡영화상에서 1위 트로피 대신 꽃다발을 품에 안으며 유쾌한 세계관을 완성했다.

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한편 '와일드 씽'은 과거 가요계를 휩쓸었던 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 해체 20년 만에 재기에 도전하는 이야기를 그린 코미디 영화다.

olzllovely@sportschosun.com