제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상자로 나선 김은희. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

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[스포츠조선 백지은 기자] 영화 '왕과 사는 남자'가 최다관객상을 받았다.

25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

'왕과 사는 남자'는 1600만이 넘는 관객을 불러모으며 한국영화 역대 두 번째 흥행 기록을 세우며 최다 관객상을 받게 됐다. 이날 시상자로는 장항준 감독의 아내인 김은희 작가가 나서 의미를 더했다.

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제작자 임은정은 "1693만 관객이 주시는 상이다. 관객 여러분께 감사드린다. 영화가 혼자서는 아무것도 되지 않는 일이다. 장항준 감독님, 유해진 박지훈 전미도, 스태프 모두 선물 같은 만남이었다"고 밝혔다.

장항준 감독은 "침실에 가면 선반 위에 김은희 작가님 트로피만 가득있는데 드디어 내 칸도 생긴 것 같다. 너무 감사드린다. 배우들과 스태프에 감사하다. 이 기쁨을 관객 분들과 제 인생 최고의 벗 김은희와 함께 나누고 싶다"고 전했다.

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제47회 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT에 공개된 한국 영화를 심사 대상으로 삼았다. 작품상과 연기상, 제작 부문 외에 한국영화 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com