Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 장항준 감독과 김은희 작가가 2년 만에 시상자와 수상자로 자리를 바꾸며 영화 같은 순간을 완성했다.

25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

이날 최다관객상은 1693만 관객을 동원하며 한국 영화 역대 흥행 2위에 오른 장항준 감독의 '왕과 사는 남자'에게 돌아갔다.

Advertisement

특히 시상자로 장항준 감독의 아내인 김은희 작가가 등장해 의미를 더했다. 김은희 작가는 "제가 2년 전에 이곳 KBS홀에서 남편에게 상을 받았다. 당시 수상소감으로 '다음에는 남편에게 꼭 상을 주고 싶다'고 했는데 청룡에서 뜻깊은 자리를 마련해 주셨다"고 시상자로 나선 이유를 밝혔다.

2년 전 남편에게 트로피를 건네받았던 김은희 작가는 당시의 바람대로 남편에게 직접 트로피를 전달하게 됐다.

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 최다관객상을 수상한 영화 왕과 사는 남자 장항준 감독이 기뻐하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

Advertisement

제작자 임은정은 "1693만 관객이 주시는 상이다. 관객 여러분께 감사드린다. 영화는 혼자서는 아무것도 할 수 없는 일이다. 장항준 감독님, 유해진, 박지훈, 전미도, 스태프 모두 선물 같은 만남이었다"고 소감을 전했다.

Advertisement

이어 마이크를 잡은 장항준 감독은 "침실에 가면 선반 위에 김은희 작가님 트로피만 가득 있는데 드디어 제 칸도 생긴 것 같다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

Advertisement

장항준 감독은 "너무 감사드린다. 배우들과 스태프에게 감사하다"며 "이 기쁨을 관객분들과 제 인생 최고의 벗 김은희와 함께 나누고 싶다"고 아내를 향한 애정을 드러냈다.

아내의 트로피로 가득했던 선반에 마침내 자신의 자리를 마련하게 된 장항준 감독. 김은희 작가 역시 2년 전 자신이 했던 말을 지키게 되면서 부부는 청룡영화상에서 특별한 순간을 함께했다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com