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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 이홍렬이 두 아들에게 재산을 물려주지 않겠다는 확고한 상속 원칙을 밝혀 눈길을 끌었다.

25일 공개된 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'에서 이홍렬은 자녀 교육 및 노후 준비, 재산 상속에 관한 이야기를 나눴다.

이날 김효진은 두 아들을 둔 이홍렬에게 재산을 물려줄 생각이 있는지 물었다. 이에 이홍렬은 아이들이 어릴 때부터 반복해서 알려준 세 가지 경제 교육 원칙이 있다고 설명했다.

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첫 번째는 고등학교를 졸업할 때까지만 용돈을 지급한다는 것이다. 두 번째는 두 아들이 공부를 원한다면 본인이 희망하는 시점까지 교육을 지원하겠다는 약속이었다. 이홍렬은 부모로서 아들들에게 제대로 배울 기회를 제공하는 것이 중요하다고 생각했다고 밝혔다.

마지막 원칙은 부모에게 물려받을 유산이 없다는 것이었다. 그는 아이들이 갑작스럽게 받아들이지 않도록 초등학교와 중학교 시절부터 틈날 때마다 이 사실을 이야기했다고 전했다.

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특히 이홍렬은 두 아들에게 "아빠는 아빠가 번 거 다 쓰고 갈 거야"라고 말한 적이 있다며 당시 두 아들이 "응, 그러셔야죠. 아빠가 버신 건데요"라고 답했다고 전해 웃음을 안겼다.

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아내에게도 재산을 전부 물려줄 생각은 하지 말라고 당부했다고 밝혔다.

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tokkig@sportschosun.com