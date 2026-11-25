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[스포츠조선 김준석 기자] 래퍼 스윙스(본명 문지훈)가 극심한 우울증과 거액의 채무로 시달리던 암흑기를 딛고 유튜브 활동 대박으로 1년 만에 인생 역전에 성공한 근황을 전했다.

25일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에는 채널 개설 1주년을 맞아 소속사 글로리즈 권기동 대표 등과 함께한 솔직한 Q&A 영상이 공개됐다.

이날 스윙스는 1년 전 처음 유튜브를 시작했을 당시 레이블 경영난과 우울증으로 최악의 시기를 보냈다고 털어놨다.

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앞서 방송 등을 통해 약 120억 원 규모의 채무를 언급한 바 있는 스윙스는 "1년 전만 해도 기존 레이블(AP) 경영이 너무 안 풀리면서 가장 깊은 빚에 빠져 있었다"며 "당시 우울증이 굉장히 심해져서 어떻게 살아가야 할지도 모를 정도였고, 돈을 더 벌고 싶다는 의욕조차 사라진 상태였다"고 고백했다.

이어 "내가 나 자신을 못 믿고 있을 때 권 대표가 '무조건 돈 벌게 해주겠다'고 설득해 가벼운 마음으로 시작했는데, 덕분에 빚을 엄청나게 빠른 속도로 갚아나가고 있다"며 "이제 빚을 거의 다 갚아서 얼마 남지 않았다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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실제로 스윙스는 현재 전성기를 방불케 하는 수익을 올리고 있다. 권 대표는 "형 본인은 모르고 있었는데 이번 달에만 광고를 무려 9개나 찍었다"고 귀띔했고, 스윙스 역시 "통장에 돈이 꽂히자마자 바로 빚을 갚느라 내 돈 같지는 않지만, 처음 대표가 약속했던 월 목표 수익 이상을 벌고 있다"며 최근 소속사와 다년 재계약을 체결한 소식도 덧붙였다.

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narusi@sportschosun.com