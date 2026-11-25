제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 청정원 인기스타상을 수상한 박지훈. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 청정원 인기스타상을 수상한 신민아. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 청정원 인기스타상을 수상한 박지현. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 청정원 인기스타상을 수상한 오정세. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

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[스포츠조선 백지은 기자] 박지훈 신민아 박지현 오정세가 청정원 인기스타상을 받았다.

25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

박지훈은 "팬여러분이 투표해주신 상이라 알고 있다. 다시 한번 사랑해주시고 아껴주셔서 감사드린다. 평생 여러분 옆에 좋은 사람으로 기억되고 싶다"고 밝혔다.

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신민아는 "전혀 예상 못하고 있어서 놀랐다. 더 열심히 하겠다"고, 박지현은 "팬분들께 감사하다. 앞으로 더 다양한 작품에서 열심히 연기하라는 말로 새겨듣겠다. 좋은 생일선물 감사드린다"고 전했다.

오정세는 "여전히 혼란 속에 나는 있다. 지금 나는 누구인가. 오정세로 해야 하나 최성곤으로 해야하나. 투표해주신 분들 감사 드린다. 인기를 실감 못했는데 생각해보니 원래 시상식에 올 때는 매니저랑 둘이 오는데 오늘은 스태프가 7명이었다. 성곤이가 케어가 필요하구나 하는 생각을 했다. 다시 한번 감사하다"고 말했다.

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제47회 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT에 공개된 한국 영화를 심사 대상으로 삼았다. 작품상과 연기상, 제작 부문 외에 한국영화 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com