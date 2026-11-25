Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 모델 김새롬이 2년 반 교제한 연하 남편의 매력을 아낌없이 자랑했다.

25일 김새롬의 유튜브 채널 '김새롬'에는 김새롬이 재혼을 언급한 영상이 공개됐다.

김새롬은 "제가 2026년 11월 11일부로 법적 짝꿍이 생겼다. 너무 개인사인데 상 탄 것처럼 말하는 게 조금 어색하다"라며 부끄러워했다.

Advertisement

이어 "제가 연애상담 콘텐츠도 하는데 마치 솔로인 것처럼 말하는 게 마음이 편치 않아서 알려야겠다는 마음이 들었다. 11월 11일 오전 10시에 강남구청에서 혼인신고를 마쳤다"라고 알렸다.

결혼식을 올릴지 여부에 대해서는 아직 고민 중이라고. 그는 "저는 결혼식에 대해 환상이 아예 없다. (남편과) 동의하에 결혼식을 안 하겠다고 마음을 먹었는데 시간이 지날수록 그래도 날 좋아해 준 분들과 가족에게 인사를 드러야겠다는 생각이 들었다. 아직 미정"이라고 설명했다.

Advertisement

혼인신고를 서두른 이유에 대해서는 "저도 나이가 있어서 2세 계획을 세워야 한다. 그러기 위해서 법적으로 묶었다"라고 말했다.

Advertisement

김새롬은 연하인 비연예인 남편과 2년 반 동안 연애를 했다면서 "제가 연애 콘텐츠에서 '이런 남자를 만나라'라고 했는데, 그 모든 데이터가 이 사람이었다"라며 남편의 장점을 나열했다. 김새롬은 "무던한데 섬세하고 깔끔하다. 키도 저보다 훨씬 크다. 187~188cm 되는 것 같다. 덩치도 좋다"라며 외모까지 자신의 스타일이라고 밝혔다. 김새롬은 "존경할 수 있고 책임감이 강한 사람이다. 그래서 결혼을 결심한 계기가 됐다"라고 덧붙였다.

Advertisement

그런가 하면 앞서 김새롬은 카니발 타는 남자가 이상형이라고 밝혔던 바. 그는 "카니발 끌고 다니는 남자는 가정적일 것 같고 왠지 결혼을 준비할 것 같더라. 남편에게 이 말을 했더니 자극이 됐나 보다. 카니발 타고 있다"라고 말해 눈길을 끌었다.

joyjoy90@sportschosun.com