제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 남우조연상을 수상한 구교환. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 구교환이 '군체'로 청룡영화상 남우조연상을 품에 안았다.

25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

이날 남우조연상 수상자로 호명된 구교환은 자리에서 벌떡 일어나 환호하며 기쁨을 만끽했다. 특유의 유쾌한 에너지를 발산하며 무대에 오른 구교환은 재치 있는 수상소감으로 시상식 분위기를 한층 끌어올렸다.

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구교환은 "감독님이 농담처럼 '군체'의 좀비 흉내를 내신다고 하셨는데"라며 연상호 감독을 언급했다. 이에 객석에 있던 연상호 감독이 실제로 좀비 흉내를 내며 화답해 웃음을 자아냈다.

이어 구교환은 "트로피를 다 분해해서 함께했던 모든 스태프, 배우분들과 나눠 가집시다"라며 수상의 영광을 동료들에게 돌렸다.

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특히 구교환은 "이 상은 앞으로 연기를 더 할 수 있도록 주신 상이라고 오해하고, 계속 더 열심히 좋은 연기를 보여드리겠다"고 자신만의 독특한 화법으로 연기에 대한 열정을 드러냈다.

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끝으로 구교환은 "연상호 감독님 고마워요. 정말 고마워요"라며 거듭 감사 인사를 전했다.

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앞서 구교환은 이날 남우주연상과 남우조연상 후보에 동시에 이름을 올리며 존재감을 과시했다. 시상식에 앞서 진행된 레드카펫 인터뷰에서는 두 상 중 하나를 선택해 달라는 질문에 "인기상을 꼭 받고 싶다"고 재치 있게 답하기도 했다.

한편 '군체'는 연상호 감독이 연출한 작품으로, 정체불명의 감염 사태로 고립된 사람들의 사투를 그린 영화다.

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구교환은 극 중 새로운 인류의 탄생을 꿈꾸는 천재 생물학자이자 감염 사태의 중심에 선 서영철 역을 맡아 독보적인 빌런 연기를 펼쳤다. 특히 '반도', '기생수: 더 그레이' 등으로 호흡을 맞춘 연상호 감독과 네 번째 만남을 통해 또 한 번 강렬한 연기 변신에 성공했다.

olzllovely@sportschosun.com