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[스포츠조선 김준석 기자] 7년 만에 완전체 컴백을 알린 R&B 듀오 플라이 투 더 스카이(환희, 브라이언)가 오랜 시간 꼬리표처럼 따라다닌 불화설은 물론 황당한 열애설까지 시원하게 해명했다.

25일 오후 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 370회에는 데뷔 27년 차를 맞은 환희와 브라이언이 게스트로 출연해 솔직한 입담을 뽐냈다.

이날 브라이언은 두 사람이 한동안 함께 활동하지 못했던 진짜 이유에 대해 "그동안 제 목 상태가 좋지 않았다"고 털어놨다.

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그는 "목 컨디션이 안 좋아도 '그냥 활동을 강행하자'고 할 법한데 환희는 전혀 그렇지 않았다"며 "오히려 '브라이언 목이 안 좋으면 쉬어야지'라고 먼저 배려해 줬다"고 고마움을 전했다.

이에 MC 유재석이 "이런 사정 때문에 함께 무대에 서지 못한 것뿐인데, 대중들은 두 분이 다시 뭉치면 '드디어 화해했냐'고 반응한다"며 공백기를 단순한 감정싸움이나 불화로만 해석하는 시선을 짚었다.

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그러자 환희는 "정말 모순적인 상황"이라며 "앨범을 내면 둘이 사귀는 거고, 그러다 1~2년 활동을 못 하면 또 싸웠나 보다 하는 분위기"라고 토로해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 환희가 "저희가 사귀지는 않았다"며 직접 열애설(?)에 선을 긋자, 브라이언 역시 "절대 아니다. 과거 숙소 생활을 할 때도 침대를 따로 썼다"고 재치 있게 받아쳐 스튜디오에 큰 웃음을 안겼다.

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한편 지난 1999년 데뷔한 플라이 투 더 스카이는 '데이 바이 데이(Day By Day)', '미싱 유(Missing You)', '가슴 아파도' 등 수많은 히트곡으로 사랑받았으며, 7년 만의 완전체 컴백 소식으로 팬들의 반가움을 자아내고 있다.

narusi@sportschosun.com