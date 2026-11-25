제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 공로상을 수상한 故 안성기 아들 안필립이 대리 수상을 하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

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[스포츠조선 백지은 기자] 고 안성기가 공로상을 받았다.

25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

안성기의 차남 안필립은 "아버지께서 공로상을 받게 됐다는 소식을 듣고 정말 기뻤다. 아버지께서 오늘 이 자리에 함께 하셔서 직접 상을 받으셨다면 어떤 말씀을 하셨을지 생각해봤다. 오늘 이렇게 뜻깊은 상을 받게 되어 영광스럽고 기쁘다. 생전에 제가 공로상을 받게된다면 아마도 '아직 공로상 받을 나이는 아닌데요' 하고 웃으며 말씀드렸을 것 같다"라며 고인이 된 아버지의 말을 대신 전했다.

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그는 "내년이면 영화 데뷔한지 70년이 된다. 긴 세월 동안 저를 믿고 기억해주시고 한결같이 사랑해주신 여러분께 진심으로 감사하다. 제게 영화는 곧 삶이었다. 좋은 작품을 만나고 새로운 인물을 연기할 때마다 설??다. 무엇보다 촬영 현장에 있을 때가 가장 행복했다"고 말했다.

이어 "좋은 분들과 함께 영화를 만들어왔다. 감독님, 선후배 배우, 모든 스태프께 감사 드린다. 저는 영화 한편이 어느 한 사람만의 힘으로 만들어지는 건 아니라고 생각한다. 좋은 시나리오와 감독님의 연출, 배우들의 연기, 스태프 한분한분의 정성과 노력이 모여야 영화가 만들어진다. 그리고 관객 여러분이 영화를 보고 공감해주고 각자의 마음으로 기억해주실 때 비로소 영화 한편이 완성된다. 배우도 마찬가지다. 관객 여러분의 사랑과 응원이 있기에 배우로 살아갈 수 있고 성장할 수 있다. 그동안 배우 안성기를 아껴주시고 응원해주신 모든 관객과 팬 여러분께 각별한 감사 인사를 드린다. 저는 늘 좋은 영화를 통해 감동과 기쁨을 드리고 싶었다. 그런 마음으로 배우의 길을 걸어왔고 그 길을 걸을 수 있어 행복했다. 이 상을 받을 수 있어 영광스럽다. 앞으로 한국 영화가 더 발전하고 더 많은 분들께 사랑받길 기원한다"

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제47회 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT에 공개된 한국 영화를 심사 대상으로 삼았다. 작품상과 연기상, 제작 부문 외에 한국영화 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com