Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 조여정 구교환이 남녀조연상을 받았다.

25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

조여정은 '가능한 사랑'으로 여우조연상 수상자로 호명되자 눈물을 쏟아냈다. 그는 "말도 안돼"라며 "영화를 통해 굉장히 의미있는 경험을 할 수 있게 해주신 이창동 감독님 감사하다. 예지란 인물은 현장에서 완벽하게 그 인물로 순수하게 있어주셨던 세 배우분들을 통해 나올 수 있었다. 전도연 설경구 조인성에 감사하다. 함께 하면서 연기를 더 사랑하게 됐다. 이 상은 연기가 나만의 짝사랑이 아니라 가능한 사랑이란 뜻으로 주신 것으로 알고 앞으로 더 열심히 순수한 마음으로 탐구해 나가겠다"고 밝혔다.

Advertisement

'군체'에서 독창적인 연기를 뽐낸 구교환은 "너무 영광이고 감사하다. 트로피 다 나눠서 모든 스태프 나눠 갖자. 계속 더 열심히 좋은 연기 보여드리겠다. 감독님 정말 고맙다"고 감격했다.

제47회 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT에 공개된 한국 영화를 심사 대상으로 삼았다. 작품상과 연기상, 제작 부문 외에 한국영화 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com