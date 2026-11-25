제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 감독상을 수상한 윤가은 감독. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

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[스포츠조선 백지은 기자] '세계의 주인' 윤가은 감독이 감독상을 받았다.

25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

윤 감독은 "감사하다. 이런 상을 받으면 너무 좋아서 동력으로 삼아 다음 작품 잘 만들 수 있는 아티스트라면 좋겠는데 마음이 너무 무겁다. 영화는 감독 혼자 만드는 게 아니라 너무 많은 분들의 도움을 받아서 만든다. 이런 상을 받으면 저 혼자 만들었다는 오해를 받을까봐 부담스럽다. 이런 이야기를 감히 영화로 만들어도 될까 고민할 때 등 떠밀어주신 분들, 새로운 놀라움으로 저를 이끌어주신 배우분들 감사하다. 영화 만드는 동안 정말 많은 방법으로 다양한 목소리로 저를 잡아주고 이끌어주신 이 세상의 수많은 이주인과 이 기쁨 함께하고 싶다. 감사하다"라고 밝혔다.

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제47회 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT에 공개된 한국 영화를 심사 대상으로 삼았다. 작품상과 연기상, 제작 부문 외에 한국영화 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com