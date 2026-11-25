제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 감독상을 수상한 윤가은 감독. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

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[스포츠조선 이지현 기자] '세계의 주인' 윤가은 감독이 나홍진, 연상호, 장항준, 허진호 등 쟁쟁한 감독들을 제치고 청룡영화상 감독상의 주인공이 됐다.

25일 서울 여의도 KBS홀에서는 배우 이제훈과 한지민의 진행으로 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

이날 감독상 후보에는 나홍진 감독의 '호프', 연상호 감독의 '군체', 윤가은 감독의 '세계의 주인', 장항준 감독의 '왕과 사는 남자', 허진호 감독의 '암살자(들)'이 이름을 올렸다.

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1600만 관객을 동원한 장항준 감독을 비롯해 한국 영화계를 대표하는 거장들이 치열한 경합을 벌인 가운데 트로피의 주인공은 윤가은 감독이었다.

자신의 이름이 호명되자 깜짝 놀란 윤가은 감독은 무대에 올라 "큰일 났다. 정말 준비를 안 했다"며 당황한 기색을 감추지 못했다.

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이어 "이런 상을 받으면 너무 좋아서 동력으로 삼아 다음 작품을 잘 만들 수 있는 아티스트라면 좋겠는데 마음이 너무 무겁다"며 "영화는 감독 혼자 만드는 게 아니라 너무 많은 분들의 도움을 받아서 만든다. 이런 상을 받으면 저 혼자 만들었다는 오해를 받을까 봐 부담스럽다"고 털어놨다.

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윤 감독은 작품이 세상에 나오기까지 함께해 준 이들에게도 감사의 마음을 전했다.

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그는 "영화를 만드는 데 너무 오랜 시간이 걸렸다. 이런 이야기를 감히 영화로 만들어도 될까 고민할 때 등 떠밀어주신 분들, 새로운 놀라움으로 저를 이끌어주신 배우분들께 감사하다"고 말했다.

끝으로 "영화를 만드는 동안 정말 많은 방법으로, 다양한 목소리로 저를 잡아주고 이끌어주신 이 세상의 수많은 이주인과 이 기쁨을 함께하고 싶다"며 벅찬 수상 소감을 마무리했다.

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한편 '세계의 주인'은 열여덟 살 여고생 주인이 학교에서 벌어진 서명 운동에 홀로 반대하면서 시작되는 이야기를 그린 작품이다. '우리들', '우리집' 등을 통해 섬세한 연출력을 인정받은 윤가은 감독의 장편 영화다.

olzllovely@sportschosun.com