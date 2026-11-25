제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 여우주연상을 수상한 전도연. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

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[스포츠조선 백지은 기자] 전도연이 '가능한 사랑'으로 여우주연상을 받았다.

25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

전도연은 "이창동 감독님, 영화 만들어 주셔서 너무 감사하다. 감독님 영화에 함께할 수 있어 너무 행복했다. '밀양'을 찍을 땐 너무 치열한 시간을 보냈었기 때문에 나중에 감독님과 작품하게 되면 즐겁게 하겠다는 생각을 했었는데 함께 하게 됐다. 잘하자는 마음보다 매 순간 즐기자는 마음으로 했다. 그 시간을 함께한 설경구 조인성 조여정 너무 행복했고 감사했다. 아이들과 가족, 회사 식구들, 스태프 너무 감사했다. 덕분에 제가 이 자리에 있는 것 같다. 이 상은 '가능한 사랑' 팀과 함께 나누겠다"고 밝혔다.

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제47회 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT에 공개된 한국 영화를 심사 대상으로 삼았다. 작품상과 연기상, 제작 부문 외에 한국영화 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com