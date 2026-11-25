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[스포츠조선 김준석 기자] R&B 듀오 플라이 투 더 스카이(환희, 브라이언)가 과거 격한 다툼 끝에 대기실 쓰레기통까지 부순 직후 무대 위에서는 언제 그랬냐는 듯 화음을 맞췄던 반전 일화를 공개하며 유쾌한 폭탄 발언을 날렸다.

25일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 데뷔 27주년을 맞아 7년 만에 완전체로 돌아온 환희와 브라이언이 게스트로 출연해 거침없는 입담을 과시했다.

이날 환희는 과거 브라이언과 말다툼을 벌일 때마다 번번이 패배했다며 "활동 초반에는 기를 쓰고 싸워보려 했지만 이제는 체념하고 내려놨다"고 털어놨다.

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이에 브라이언은 "사람이 화가 나면 목소리가 커지지 않나. 환희가 열이 받아 언성을 높이면 나는 차분하게 '바로 옆에 있는데 왜 큰소리를 치냐. 성인은 소리칠 필요가 없다'고 받아치는 편이었다"고 설명했다.

이를 들은 MC 유재석은 "말투보다 표정이 사람 속을 확 긁는다"고 짚어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 과거 라디오 생방송에서 히트곡 '미싱 유(Missing You)'를 부르던 중 환희가 브라이언에게 완전히 등을 돌린 채 열창해 화제가 된 전설의 이른바 '등씽유' 영상도 소환됐다.

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환희는 살벌했던 당시를 떠올리며 "무대에 올라가기 직전까지 차 안에서부터 계속 다퉜다. 어차피 말로는 이길 수 없어 입을 다물었는데, 어린 나이에 화는 치밀어 오르고 풀 데가 없어서 대기실 쓰레기통을 때려 부쉈다"고 충격적인 비화를 고백했다.

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하지만 막상 생방송 무대가 시작되자 두 사람은 극과 극의 프로 의식을 발휘했다.

환희는 "무대에 서자마자 마치 연기자처럼 완벽하게 화음을 넣었다. 스스로 '내가 이상한가' 싶을 정도였다"며 "도저히 노래를 못 할 것 같았는데 무대를 잘 끝내고 내려오면 오히려 감정이 풀렸다. 돌이켜보면 팀워크가 좋았던 셈"이라고 회상했다.

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이를 듣던 브라이언은 "사실 연예인들이 다 정상은 아니다. 이렇게 많은 사람 앞에서 감정을 숨기고 소통하며 연기할 수 있는 것 자체가 정상이 아니다"라며 "에브리 연예인, 정상 노(No)"라고 외쳐 스튜디오를 초토화했다. 환희와 유재석 역시 고개를 끄덕이며 깊이 공감해 웃음을 더했다.

narusi@sportschosun.com