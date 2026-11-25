제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 남우주연상을 수상한 설경구. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

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[스포츠조선 백지은 기자] 설경구가 영화 '가능한 사랑'으로 남우주연상을 받았다.

25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

무려 4번째 남우주연상을 받으며 '최초'의 기록을 세운 설경구는 "감사하다. 전도연 조인성 조여정. 여러분이 없었으면 되게 힘들었을 것 같다. 이창동 감독님과 작업하는 게 쉬운 일이 아니다. 당신들 덕분에 즐겁게 고통스럽게 촬영했던 것 같다. 스태프 감사하다. 감독님 이전에 큰형 같고 인생의 스승인 이창동 감독님과 23년 만에 작업하게 됐다. 감사했다. 적은 나이가 아닌데 계속 꿈꾸게 해주셔서 감사드린다. 영원한 동지 송윤아에게 감사하다"고 밝혔다.

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그는 "4회 수상자가 없어서 정말 기대를 안하고 왔다. 너무 놀라서 무슨 말씀을 드려야 할지 모르겠다. 감사하다"고 덧붙였다.

제47회 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT에 공개된 한국 영화를 심사 대상으로 삼았다. 작품상과 연기상, 제작 부문 외에 한국영화 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com