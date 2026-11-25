제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 남우주연상을 수상한 설경구. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 설경구가 청룡영화상 최초로 남우주연상 4회 수상이라는 대기록을 세웠다.

25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

이날 남우주연상의 영예는 설경구에게 돌아갔다. 앞서 '박하사탕', '공공의 적', '자산어보'로 남우주연상 트로피를 품에 안았던 설경구는 이번 수상으로 청룡영화상 역사상 최초로 남우주연상 4회 수상이라는 금자탑을 쌓았다.

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무대에 오른 설경구는 "청룡은 4회 수상자가 없어서 정말 기대 없이 왔다. 감사하다"며 벅찬 소감을 전했다.

설경구는 "전도연, 조인성, 조여정. 여러분이 없었으면 되게 힘들었을 것 같다. 이창동 감독님과 작업하는 게 쉬운 일이 아니다"라며 "당신들 덕분에 즐겁게, 고통스럽게 촬영했던 것 같다. 스태프분들에게도 감사하다"고 함께한 배우들과 제작진에게 공을 돌렸다.

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23년 만에 재회한 이창동 감독을 향한 각별한 애정도 드러냈다. 설경구는 "감독님이기 이전에 큰형 같고 인생의 스승인 이창동 감독님과 23년 만에 작업하게 됐다. 감사했다"며 "적은 나이가 아닌데 계속 꿈꾸게 해주셔서 감사드린다"고 진심을 전했다.

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끝으로 설경구는 "영원한 동지 송윤아에게 감사하다"며 아내를 향한 애정을 드러냈다.

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'박하사탕'을 통해 자신의 배우 인생에 굵직한 이정표를 남겼던 설경구는 이창동 감독과의 23년 만의 재회로 또 한 번 청룡의 역사를 새롭게 쓰게 됐다.

olzllovely@sportschosun.com