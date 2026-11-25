제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 최우수작품상을 수상한 영화 호프 나홍진 감독. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.25/

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[스포츠조선 백지은 기자] 나홍진 감독의 '호프'가 최우수작품상을 받았다.

25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

'호프'는 한국 영화에서 보지 못했던 압도적인 스케일과 쉼없이 몰아치는 액션으로 많은 사랑을 받았다.

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나 감독은 "칸에서 주시지 왜 여기서 이렇게"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

이어 "촬영하면서 수도 없이 느끼고 생각했다. 내가 지금 함께하고 있는 분들이, 이 시간들이 정말 계속됐으면 좋겠고 다시 또 올 수 있을까 고민했다. 현장 감독으로서 배우 스태프 관계자에게 드리고 싶은 말씀은 '진심으로 잘하셨다'다. 너무 멋있었고 감사했다. 함께 하게 돼서 진심으로 영광스러웠다. 정말 위대한 아티스트들과 함께했다. 제 평생에 가장 행복하고 기억에 남을 시간일 것 같다. 모두 최선을 다해주셨다. 정말 최고였다. 축하드린다"고 말했다.

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조인성은 "고생 많았던 작품이다. 새로운 것들을 만들어내려고 한 순간도 포기하지 않았던 감독님, 배우들, 스태프 덕분에 이런 작품이 나오지 않았나 싶다. 영화가 완성되는 건 관객과 만났을 때다. '호프'를 응원하고 사랑해주셨던 관객분들께 모든 영광을 돌린다"고 인사했다.

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정호연은 "연기를 하는 두려움이 컸는데 '호프'를 통해 즐거움이 두려움을 이기는 순간을 맞았다. 그런 순간을 만들어주셔서 감사드린다"고, 음문석은 "치열하게 행복하게 즐겁게 촬영했다. 살면서 이런 영화를 다시 찍을 수 있을까 하는 생각을 하며 촬영했다. 감독님께 감사하다"고 말했다.

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제47회 청룡영화상은 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장에서 개봉하거나 OTT에 공개된 한국 영화를 심사 대상으로 삼았다. 작품상과 연기상, 제작 부문 외에 한국영화 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함해 총 18개 부문을 시상한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com