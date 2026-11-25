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[스포츠조선 백지은 기자] 이변도, 이견도 없었다.

25일 오후 8시 30분 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상이 열렸다. 1963년 시작된 이래 대한민국 영화제 최고 권위를 자랑해 온 청룡영화상은 이번에도 작품성과 흥행력을 갖춘 작품과 압도적인 연기력으로 관객들을 전율하게 한 명배우들에게 트로피를 안기며 공정성을 입증했다.

최다 수상작은 이창동 감독이 8년 만에 내놓은 신작 '가능한 사랑'이었다. '가능한 사랑'은 남녀주연상(설경구 전도연), 여우조연상(조여정), 각본상까지 4관왕을 휩쓸었다.

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'가능한 사랑'에서 직장에서 해고된 뒤 경제적 어려움과 현실의 벽에 부딪힌 노동자 호석 역을 맡아 열연한 설경구는 무기력, 자존심, 타인의 시선 앞에서 흔들리는 중년 남성의 내면을 사실적으로 그려내며 남우주연상을 받았다. 이로써 설경구는 '박하사탕'(2000), '공공의적'(2002), '자산어보'(2021)에 이어 통산 4번째 남우주연상 트로피를 받았다.

'최초'의 '쿼드러플 크라운' 기록을 세운 설경구는 "감사하다. 전도연 조인성 조여정. 여러분이 없었으면 되게 힘들었을 것 같다. 이창동 감독님과 작업하는 게 쉬운 일이 아니다. 당신들 덕분에 즐겁게 고통스럽게 촬영했던 것 같다. 스태프 감사하다. 감독님 이전에 큰형 같고 인생의 스승인 이창동 감독님과 23년 만에 작업하게 됐다. 감사했다. 적은 나이가 아닌데 계속 꿈꾸게 해주셔서 감사드린다. 영원한 동지 송윤아에게 감사하다"고 밝혔다.

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호석의 아내 미옥 역으로 미묘한 감정선을 밀도 있게 그려낸 전도연은 여우주연상을 수상했다. '내 마음의 풍금'(1999), '밀양'(2007)에 이은 3번째 여우주연상 수상이자, 신인여우상('접속')과 인기스타상까지 포함하면 청룡영화상 통산 10번째 트로피다.

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특히 설경구와 전도연은 5번째 호흡을 맞춘 '가능한 사랑'으로 나란히 남녀주연상을 받으며 의미를 더했다.

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전도연은 "이창동 감독님, 영화 만들어 주셔서 너무 감사하다. 감독님 영화에 함께할 수 있어 너무 행복했다. '밀양'을 찍을 땐 너무 치열한 시간을 보냈었기 때문에 나중에 감독님과 작품하게 되면 즐겁게 하겠다는 생각을 했었는데 함께 하게 됐다. 잘하자는 마음보다 매 순간 즐기자는 마음으로 했다. 그 시간을 함께한 설경구 조인성 조여정 너무 행복했고 감사했다"고 전했다.

조여정은 호석 미옥 부부의 삶을 카메라에 담으려는 다큐멘터리 감독 예지 역을 맡아 창작자의 딜레마를 고스란히 전달했다. 그는 2019년 '기생충'으로 여우주연상을 받은지 7년 만에 여우조연상을 추가하며 주·조연상을 모두 석권하는 기염을 토했다.

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조여정은 "예지란 인물은 현장에서 완벽하게 그 인물로 순수하게 있어주셨던 전도연 설경구 조인성을 통해 나올 수 있었다. 함께 하면서 연기를 더 사랑하게 됐다. 이 상은 연기가 나만의 짝사랑이 아니라 가능한 사랑이란 뜻으로 주신 것으로 알고 앞으로 더 열심히 순수한 마음으로 탐구해 나가겠다"며 눈물을 쏟았다.

남우조연상은 구교환에게 돌아갔다. 구교환은 '만약에 우리'로 남우주연상, '군체'로 남우조연상 후보에 동시 노미네이트 되는 진기록을 세운 끝에 청룡영화상에서 생애 첫 연기상을 수상했다. 구교환은 "너무 영광이고 감사하다. 트로피 다 나눠서 모든 스태프 나눠 갖자. 계속 더 열심히 좋은 연기 보여드리겠다. 감독님 정말 고맙다"고 감격했다.

남녀신인상은 '왕과 사는 남자' 박지훈, '세계의 주인' 서수빈이 받았다.

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박지훈은 계유정난 이후 왕위에서 쫓겨나 강원도 영월로 유배된 단종 역을 소화하고자 15kg나 감량하는 투혼을 발휘했고, 작품은 무려 1693만 관객을 동원하며 흥행 돌풍을 일으켰다. 이에 박지훈은 신인남우상, 인기스타상까지 2관왕에 올랐고 '왕과 사는 남자'는 최다 관객상을 받아냈다.

박지훈은 "끝까지 저를 믿어주신 장항준 감독님께 감사 드린다. 현장에서 많은 에너지를 나누고 도움 주신 (유)해진 선배님 존경하고 사랑한다. 늘 열심히 해서 진중한 모습으로 좋은 연기, 좋은 작품 보여 드릴 수 있는 사람이 되겠다. 감사하다"고 전했다.

'세계의 주인'에서 이주인 역을 맡아 상처와 트라우마를 딛고 살아가는 10대 소녀를 생명력 넘치게 그려낸 서수빈은 첫 장편 데뷔작으로 신인여우상을 거머쥐며 별의 탄생을 예고했다.

서수빈은 "'세계의 주인'을 준비하면서 수많은 질문 속에서 두려움 때문에 버티기 힘들 때가 많았다. 그럴 때마다 다양한 이야기 꺼내주신 이주인 여러분들 덕분에 제 자리로 돌아올 수 있었다. 혼자가 아니란 걸 알게 해주셔서 감사하다. 상이 가진 의미를 전부 알진 못한다. 집에 가서 스스로를 돌아보며 이 상을 왜 받았는지 고민해보겠다. 더 크게 꿈꾸는 사람 되겠다"고 말했다.

제47회 청룡영화상이 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 최우수작품상 수상한 영화 '호프' 나홍진 감독. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.25/

나홍진 감독이 '곡성'(2016) 이후 10년 만에 선보인 SF 미스터리 스릴러 대작 '호프'는 10개 부문 후보에 오르며 최다 노미네이트 기록을 세웠다. 작품은 최우수작품상과 촬영조명상을 거머쥐었다.

나 감독은 "칸에서 주시지 왜 여기서 이렇게"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

이어 "배우 스태프 관계자에게 드리고 싶은 말씀은 '진심으로 잘하셨다'다. 너무 멋있었고 감사했다. 함께 하게 돼서 진심으로 영광스러웠다. 정말 위대한 아티스트들과 함께했다. 제 평생에 가장 행복하고 기억에 남을 시간일 것 같다. 모두 최선을 다해주셨다. 정말 최고였다. 축하드린다"고 전했다.

장편 데뷔작 '우리들'로 제37회 청룡영화상(2016)에서 신인감독상을 받았던 윤가은 감독은 '세계의 주인'으로 감독상까지 받으며 신인감독상과 감독상을 모두 수상하는 쾌거를 이뤘다.

다음은 제47회 청룡영화상 수상자(작).

최우수작품상: '호프'

감독상: 윤가은 '세계의 주인'

남우주연상: 설경구 '가능한 사랑'

여우주연상: 전도연 '가능한 사랑'

남우조연상: 구교환 '군체'

여우조연상: 조여정 '가능한 사랑'

신인남우상: 박지훈 '왕과 사는 남자'

신인여우상: 서수빈 '세계의 주인'

신인감독상: 김미조 '경주기행'

각본상: '가능한 사랑' 이창동, 오정미

촬영조명상: '호프' 홍경표(촬), 박정우(조)

편집상: '굿뉴스' 김상범

음악상: '파반느' 이민휘

미술상: '굿뉴스' 한아름

기술상: '휴민트' 유상섭, 이원행(스턴트)

단편영화상: '뭉치' 홍승기

최다관객상: '왕과 사는 남자'

인기스타상: 박지훈, 박지현, 신민아, 오정세

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com